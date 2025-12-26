Бесплатные экскурсии в Приоратском и Демидовском парках

4 января в 12:00 состоится пройдет бесплатная экскурсия по Дворцово-парковому ансамблю усадьбы Демидовых «Тайцы». Гости совершат часовую прогулку по старинному усадебному парку, откроют для себя удивительные тайны богатейшей семьи горнозаводчиков, познакомятся с сохранившимися и утраченными архитектурными объектами и ландшафтными особенностями ансамбля.

5 января в 12:00 состоится бесплатная экскурсия по Приоратскому парку Гатчины, во время которой можно будет узнать множество интересных фактов об истории создания одного из живописнейших ландшафтных парков, о его послевоенной судьбе, о легендах и мифах, которые делают Приорат еще более притягательным и интересным. Сбор группы у книжного шкафа вблизи Приоратского дворца (вход в парк со стороны улицы Леонова).

Вход свободный.