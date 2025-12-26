«Рубеж» - соревнования по вольной борьбе
21 декабря состоялся Открытый турнир по вольной борьбе на призы арены «Рубеж».
Рубрики: Спорт
Это были не просто соревнования — это был важный этап становления! С ним успешно справились восемь воспитанников Гатчинской школы борьбы. Все ребята дружно поднялись на пьедестал.
Первое место завоевали Мурсалим Насридинов, Иван Смолин, Степан Долгих и Сева Севоловский.
На втором месте – Артемий Вершинин, Дмитрий Кочнев и Салахбег Абдулазизов.
Третье место занял Давуд Иванов.
Поздравляем борцов и их тренеров!
