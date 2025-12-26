Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

«Рубеж» - соревнования по вольной борьбе

21 декабря состоялся Открытый турнир по вольной борьбе на призы арены «Рубеж».

Рубрики:  Спорт

Это были не просто соревнования — это был важный этап становления! С ним успешно справились восемь воспитанников Гатчинской школы борьбы. Все ребята дружно поднялись на пьедестал. 

Первое место завоевали Мурсалим Насридинов, Иван Смолин, Степан Долгих и Сева Севоловский. 

На втором месте – Артемий Вершинин, Дмитрий Кочнев и Салахбег Абдулазизов. 

Третье место занял Давуд Иванов.

Поздравляем борцов и их тренеров!   