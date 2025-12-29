ГИА - 2026: просто о сложном

На собрании присутствовали родители учеников выпускных классов и педагоги школ. Специалисты Комитета образования Гатчинского муниципального округа ознакомили участников секции с основными положениями Порядков проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования и рассказали об особенностях предстоящей экзаменационной кампании.

В ходе мероприятия озвучены наиболее актуальные аспекты:

- сроки, места и порядок подачи заявлений на участие в итоговом сочинении и итоговом собеседовании по русскому языку;

- условиях допуска к сдаче государственной итоговой аттестации, в том числе, повторного допуска к ней в резервные сроки, дополнительный период проведения;

- перечень запрещенных и допустимых средств обучения и воспитания в пункте проведения экзамена;

- основания для удаления с экзамена, досрочное завершение экзамена по объективным причинам;

- сроки и места ознакомления с результатами государственной итоговой аттестации;

- сроки, места и порядок подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения экзамена, о несогласии с выставленными баллами.

Родители задавали различные вопросы, на которые муниципальные координаторы давали обстоятельные ответы.

Изюминкой встречи стала игра, в которой родители примерили на себя роли руководителя пункта проведения экзаменов, аудиторного и внеаудиторного организаторов.

Более 20 лет единый государственный экзамен является основной формой выпускных экзаменов в школах и вступительных испытаний в ВУЗах. Однако споры вокруг этой системы оценки знаний не утихают до сих пор. И пока одни говорят «раньше было лучше», другие – успешно поступают в ВУЗы мечты. Мы постарались рассказать о сложном просто, развеять мифы и сомнения о ГИА, - отметила начальник сектора управления качеством образования отдела общего и дошкольного образования Оксана Михайловна Мирошкина.

В Гатчинском округе организована работа «горячей линии» по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования по будням с 9-00 до 18-00 по телефону: 8-81371- 9-61-19.