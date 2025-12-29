Новогодний бал студенческих отрядов

Организаторами мероприятия стал студенческий педагогический отряд «Сияние» из г. Волхова.

Новогодний бал проводится с 2021 года и стал уже традиционным для членов студенческих отрядов Ленинградской области. С каждым годом мероприятие привлекает все больше людей: не только бойцы, но и кандидаты отрядов посещают новогодний бал.

Перед началом мероприятия организаторы бала напомнили о дресс-коде и этикете, которого необходимо придерживаться во время мероприятия.

На балу гости участвовали в различных мастер-классах: создавали ароматические саше своими руками, писали отрядные письма друг другу, а также участвовали в танцевальном мастер-классе от приглашенного хореографа Кристины Гиниятчиной. Все участники заранее готовили подарки друг для друга, чтобы поучаствовать в традиционном мероприятии «Тайный Санта». Также во время бала организаторы провели розыгрыш лимитированных значков.