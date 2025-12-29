Новогодний бал студенческих отрядов
В Гатчине в молодежном пространстве «Поток» 20 декабря состоялся пятый юбилейный Новогодний бал студенческих отрядов Ленинградского областного регионального отделения МООО «РСО».
Организаторами мероприятия стал студенческий педагогический отряд «Сияние» из г. Волхова.
Новогодний бал проводится с 2021 года и стал уже традиционным для членов студенческих отрядов Ленинградской области. С каждым годом мероприятие привлекает все больше людей: не только бойцы, но и кандидаты отрядов посещают новогодний бал.
Перед началом мероприятия организаторы бала напомнили о дресс-коде и этикете, которого необходимо придерживаться во время мероприятия.
На балу гости участвовали в различных мастер-классах: создавали ароматические саше своими руками, писали отрядные письма друг другу, а также участвовали в танцевальном мастер-классе от приглашенного хореографа Кристины Гиниятчиной. Все участники заранее готовили подарки друг для друга, чтобы поучаствовать в традиционном мероприятии «Тайный Санта». Также во время бала организаторы провели розыгрыш лимитированных значков.