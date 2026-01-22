Поиск на сайте
Татьяна Ермаченкова покорила планку на высоте 1,91 м

В Челябинске 17 января прошел традиционный турнир - мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина по прыжкам в высоту и с шестом. Соревнования прошли в 44-й раз и собрали спортсменов со всей России и из Республики Беларусь.

Гатчинская спортсменка Татьяна Ермаченкова, представляющая Ленинградскую область, в секторе прыжка в высоту успешно преодолела все высоты с первой попытки до отметки личного рекорда – 191 см. Этот рубеж покорился со второй попытки и принес серебряную награду! На первой ступени – Наталья Спиридонова, преодолевшая высоту 191 см с первой попытки.

Татьяна Ермаченкова тренируется в Гатчинской спортивной школе № 1.

Поздравляем и желаем покорения новых высот в этом сезоне!