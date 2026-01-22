Николай Пименов — почётный работник спорта Ленинградской области

За три года программа «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Ленинградской области выросла в два раза: если в 2024 году регион привлёк около 200 специалистов, то в 2025-м — уже 403 врача и фельдшера. Все участники остаются работать после обязательного срока.