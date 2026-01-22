Николай Пименов — почётный работник спорта Ленинградской области
Николаю Сергеевичу Пименову присвоено звание «Почетный работник физической культуры и спорта Ленинградской области».
Как сообщили в областном комитете по физической культуре и спорту, звание «Почетный работник физической культуры и спорта Ленинградской области» присвоено:
– Николаю Сергеевичу Пименову, инструктору по спорту Гатчинского городского спортивно-досугового центра
– Владимиру Васильевичу Подситкову, старшему инструктору-методисту физкультурно-спортивных организаций Выборгского центра развития спорта;
– Михаилу Юрьевичу Горюнову, администратору тренировочного процесса в секторе обеспечения подготовки сборных команд Центра спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области.
Николай Сергеевич Пименов 17 лет своей трудовой деятельности возглавлял спорткомитет г. Гатчины, потом Гатчинский городской спортивно-досуговый центр. В октябре 2025 года Николаю Сергеевичу исполнилось 80 лет, и он по-прежнему трудится на спортивной арене Гатчинского муниципального округа.