Болеем за наших!

Картина рассказывает о лыжнице Веронике Степановой. Она прошла трудный путь от первых шагов в спортивной секции города Петропавловск-на-Камчатке до олимпийской медали в Пекине.

Международный фестиваль спортивного кино - инициатива федерального проекта «Детский спорт». «Приобщение подрастающего поколения к спорту — это не только тренировки, но и вдохновение через просмотр спортивно-патриотических фильмов, которые формируют ценности, гордость и любовь к своему делу и Родине. Благодаря таким кинопоказам ребята могут вдохновиться тем или иным видам спорта, что в дальнейшем может поспособствовать их становлению как профессиональных спортсменов», — уверена координатор партпроекта «Детский спорт», депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

Перед началом просмотра директор центра образования «Высший пилотаж» Наталья Хмелева напомнила учащимся об открытии в школе в октябре прошлого года спортивного клуба «Высший пилотаж», выразила надежду, что среди присутствующих в зале школьников найдутся те, кто прославит наш город на спортивных площадках страны и мира.

Представитель Региональной школьной спортивной лиги Ленинградской области Майя Иванова пожелала ребятам спортивных успехов, здоровья и вручила памятные подарки от комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области.

Около 150 школьников в этот день с удовольствием посмотрели фильм в школе «Высший пилотаж».

- До 15 февраля фестивальные кинопоказы пройдут в школах, учреждениях среднего и высшего образования и домах культуры по всей России, - рассказала Майя Иванова в интервью нашей газете. – И это только часть федерального проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия». Важно приобщать детей к культуре массового спорта и здоровому образу жизни с раннего возраста, чтобы обеспечить маленьким гражданам России все условия для гармоничного развития. В Ленинградской области сейчас проходит 13-й сезон Региональной школьной спортивной лиги Ленинградской области. В нем участвуют школьные спортивные клубы. Несколько лет подряд первое место занимал клуб «Эра» из Волхова, но, надо сказать, гатчинский «Высший пилотаж» потихоньку догоняет лидеров.

Спортивный клуб «Высший пилотаж» в декабре прошлого года занял первое место на областном фестивале по бадминтону среди школьных клубов.

В этом году соревнования в рамках Региональной Школьной спортивной лиге Ленобласти пройдут по 14 видов спорта. Активно развиваются фиджитал-спорт и мини-лапта. В Гатчине в дни новогодних каникул в рамках Всероссийского дня русского дворового хоккея на открытых уличных площадках у ФОК «Арена» прошли соревнования по хоккею в валенках. Участие в них приняли школьные, студенческие и семейные команды. 13 февраля во Всеволожском районе пройдет ежегодный областной фестиваль по хоккею в валенках среди школьных спортивных клубов Ленинградской области. . А 17 февраля пройдет Всероссийский зимний фестиваль дворового спорта "Русская Зима" на стадионе Янино-1 под Всеволожском.

Также Всеволожский район готовится к первым в истории зимним международным спортивным играм Святого благоверного князя Александра Невского. Ожидается до 450 юных спортсменов 12–14 лет из 40 регионов России и пяти зарубежных стран. Соревнования пройдут по хоккею с мячом, керлингу, лыжным гонкам, биатлону и нормативам ГТО на лучших объектах Ленобласти: «Кавголово», «Красное озеро» и «Ладога Арена». Старт - 7 февраля в парке «Песчанка», а торжественнее подведение итогов пройдет в исторических залах Большого Гатчинского дворца.

- Ребенок не становится чемпионом просто так, победы не возникают из ничего. Детские спортивные клубы, дворовые площадки и катки – с них начинается путь в большой спорт. От лица Региональной школьной спортивной лиги Ленинградской области хочу поблагодарить директора школы «Высший пилотаж» Наталью Алексеевну Хмелеву за великолепную организацию сегодняшнего кинопоказа, - сказала Майя Иванова.

Андрей Павленко