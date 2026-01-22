Ученик Гатчинской школы № 9 Максим Курятков сдал нормативы ТехноГТО на золотой значок

За это достижение абитуриент сможет получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы.

Комплекс ТехноГТО является частью Национальной технологической олимпиады (НТО) и реализуется Кружковым движением НТИ совместно с Президентской платформой «Россия – страна возможностей», Движением Первых и НИУ ВШЭ.

С октября по декабрь 2025 года на площадках в 30 регионах страны прошла первая масштабная сдача нормативов ТехноГТО по беспилотникам, кибербезопасности, электронике, фактчекингу и другим направлениям. Всего обладателями золотых значков ТехноГТО к началу 2026 года стали 105 человек из 21 региона Российской Федерации.

«Осенне-зимняя сессия «ТехноГТО» наглядно доказала: проект стал настоящим социальным лифтом для талантливой молодежи. Более 50 очных площадок в 30 регионах открыли нашим ребятам прямой путь к серьезным преимуществам. Хочу сделать особый акцент на ключевой возможности, которую мы создаем в проекте. Это до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ, которые могут стать решающими при поступлении в ведущие вузы страны. Прямо сейчас шанс присоединиться к ТехноГТО есть у каждой образовательной организации в России. Приглашаю школы, университеты, колледжи, центры дополнительного образования не упустить эту возможность и открыть в 2026 году у себя очные площадки ТехноГТО, чтобы как можно больше талантливых ребят в нашей стране смогли продемонстрировать высокий уровень технологической грамотности и получить за это весомые бонусы», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Максим Курятков из Гатчинской школы №9 успешно сдал два очных норматива технологической грамотности: «Цифровая навигация» и «Фактчекинг». Площадкой для сдачи ТехноГТО стала Гатчинская школа №9.

«Первая сотня золотых значков ТехноГТО нашла своих героев, их обладателями стали 105 участников из 21 региона. За последний год проект существенно вырос: участники сдали онлайн-нормативы уже более 120 тысяч раз, совместно с партнерами открыты новые направления, университеты включают ТехноГТО в свои правила приема и начисляют абитуриентам дополнительные баллы к ЕГЭ. Мы уверены, что в будущем число обладателей золотых значков увеличится в разы, – подчеркнул проректор НИУ ВШЭ, ответственный секретарь оргкомитета НТО, лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов. – Золотые значки вручат победителям в рамках весенней сессии сдачи очных нормативов – это станет ярким событием для участников, площадок, регионов и послужит дополнительной мотивацией для тех, кто только начинает свой путь в ТехноГТО».

Весенняя сессия сдачи нормативов ТехноГТО на золотые значки стартует в марте 2026 года. Для участия необходимо предварительно заработать цифровой серебряный значок: успешно сдать на сайте technogto.kruzhok.org как минимум пять онлайн-нормативов и продемонстрировать уверенные знания в разных областях технологической грамотности. На очном этапе участникам предстоит подтвердить свои знания на практике и выполнить комплексные кейсовые задания. Золотой значок ТехноГТО присуждается за два успешно пройденных очных норматива. Ежегодно в апреле данные об обладателях золотых значков ТехноГТО передаются в государственный информационный ресурс (ГИР) о детях, проявивших выдающиеся способности.

ТехноГТО – комплекс нормативов для оценки общей технологической грамотности и готовности ответственно использовать технологии для решения задач в повседневной жизни. Все задания максимально приближены к реальным ситуациям: от настройки безопасного интернета до работы с нейросетями, навигационными приложениями и ведения социальных сетей.

В 2025/2026 учебном году комплекс ТехноГТО включен в Приказ Министерства просвещения РФ об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов – благодаря этому данные об обладателях золотых значков ТехноГТО будут передаваться в государственный информационный ресурс (ГИР) о детях, проявивших выдающиеся способности, и вузы смогут начислять абитуриентам до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ за это достижение.

Отметим, отбор очных площадок ТехноГТО на 2026 год продлится до 1 февраля. Подать заявку могут любые образовательные организации во всех регионах страны. Победители отбора запустят площадки ТехноГТО уже весной 2026 года и начнут принимать нормативы на золотые значки. Условия отбора и прием заявок размещены на странице https://technogto-org.kruzhok.org/. Созданные в 2025 году площадки ТехноГТО также сохраняют свой статус.