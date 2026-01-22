Жителей Ленинградской области приглашают присоединиться к благотворительной акция «Экопледы для защитников»
Осенью 2025 года в России дан старт масштабной благотворительной инициативе «Экопледы для защитников». Её цель — в 2026 году подарить не менее 1000 уникальных пледов военнослужащим — участникам СВО и медицинским работникам госпиталей.
Рубрики: Общество
Организаторами акции выступили Детский сельский ЭкоМедиаЦентр «Красная книга в объективе» и Автономная некоммерческая организация «Поддержка социальных инициатив «Мечта».
Принять участие в проекте может любой житель Ленинградской области старше 18 лет. Поддержать акцию можно в нескольких форматах:
- рассказать о ней в соцсетях, сделав репост новости из официальной группы ВКонтакте;
- принять участие в народном голосовании за дизайн будущих пледов (до 28 февраля 2026 года);
- оказать финансовую поддержку, внеся пожертвование.
