Пройти «тропой Прибавкина»

На братском захоронении поселка Тайцы прошел торжественный митинг, посвященный 82-й годовщине освобождения гатчинской земли и поселка Тайцы от немецко-фашистских захватчиков и полного снятия блокады Ленинграда. На митинге присутствовали ученики старших классов Таицкой школы, которые подготовили творческое выступление в память о трагических событиях Великой Отечественной войны.

Участников митинга поздравили глава Таицкого территориального управления Ирина Львович, председатель Таицкого Совета ветеранов Людмила Ашмарина, житель блокадного Ленинграда и Почетный житель Таицкого городского поселения Лилия Батерина. С приветственным словом выступил священник храма святителя Алексия, митрополита Московского, Алексей Ковальчук. Историю освобождения поселка Тайцы напомнил экс-глава Таицкого поселения Владимир Иванов.

Тайцы были оккупированы немцами в сентябре 1941 года, когда передовые отряды противника подошли к поселку со стороны Красного Села. К моменту прихода немцев в районе поселка держал оборону 276-й отдельный пулеметно-артиллерийский батальон. 12 сентября, понеся тяжелые потери, батальон был вынужден отойти в южном и восточном направлениях от Тайцев.

В сентябре 1941 года рядом с церковью святителя Алексия, митрополита Московского, были захоронены красноармейцы, погибшие в боях за населенные пункты Куприяновка, Большие и Малые Тайцы, Александровка. Среди них — бойцы 2-й гвардейской дивизии народного ополчения. Но большую часть ныне покоящихся здесь воинов составляют бойцы, погибшие при освобождении Тайцев в январе 1944 года.

14 января 1944 года началась Красносельско-Ропшинская наступательная операция, носящая также название «Январский гром», или «Нева-2». Общий замысел операции заключался в нанесении одновременных ударов по противнику 2-й Ударной армией из районов Петергофа и 42-й Армией из Пулково с целью уничтожения стрельнинско-петергофской группировки противника, дальнейшего развития наступления в юго-западном направлении и полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады.

Немалую роль в успехе операции «Январский гром» сыграли подразделения 120-й стрелковой дивизии. 21 января 120-я стрелковая дивизия вместе с другими частями усиления получила задачу наступать и овладеть населенными пунктами Тайцы, Куприяновка, Александровка. После жесточайшего боя, порой переходившего в рукопашные схватки, бойцы дивизии ценой собственной жизни выполнили поставленную задачу. 20 января войска, шедшие в направлении Тайцев, вышли на рубеж «Воронья гора». Напрямую поселок взять было невозможно по причине его территориального расположения. Штурм поселка позволил начать маневр лыжного батальона под командованием капитана Евгения Андреевича Прибавкина, который вышел обходным путем и завязал бой в тылу гарнизона. 22 января 1944 года поселок Тайцы был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Жители Тайцев бережно относятся к истории своего края и свято хранят память о своих освободителях. В 1964 году у церкви святителя Алексия был сооружен мемориал воинской славы. Помимо братской могилы советских воинов, павших в борьбе с фашистами за Таицкую землю, здесь также расположены памятник погибшим землякам и памятный знак погибшим в немецком концлагере.

Митинг, посвященный освобождению гатчинской земли и поселка Тайцы от немецко-фашистских захватчиков, завершился возложением к мемориалу живых цветов и венков.

В этот день в Тайцах прошло еще несколько памятных мероприятий. Утром, 22 января, начался традиционный лыжный пробег по «тропе Прибавкина» - в память о командире лыжного батальона, участвовавшего в освобождении поселка Тайцы. В сопровождении военнослужащих воинской части поселка Хвойный старшеклассники прошли трассу на лыжах. Перед стартом ребят напутствовала председатель Совета ветеранов Людмила Ашмарина.

Празднование дня освобождения поселка Тайцы продолжилось в Таицком культурно-досуговом центре, где прошли концерт «Эхо освободителей» и моноспектакль «Материнское поле» по повести Чингиза Айтматова.