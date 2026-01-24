"Правительственный квартал" в Гатчине – есть ли подвижки?

- Правительство Ленинградской области рано или поздно сюда переедет. Этот вопрос в очередной раз обсуждался в рамках рабочей встречи, и Александр Юрьевич сказал, что он сам распишет, какой орган власти по какому адресу будет переезжать. Потому что Управление строительством Ленинградской области занимается проектированием реконструкции этих объектов. Специалисты спроектировали фасады, но им нужно понимать, для кого делать планировку.

Людмила Нещадим заметила, что, если решение не будет принято, она в очередной раз письменно обратится, чтобы эти исторические дома вернули Гатчине. Город их постепенно отремонтирует, и на эти помещения есть большой запрос у некоммерческого сектора.

Также Людмила Николаевна внесла ремарку:

- Я бы не называла эту часть улицы Чкалова правительственным кварталом. «Правительственный квартал» – это рабочее название, с которым наш губернатор выступил в 2021 году. Фактически это несколько зданий, куда переедут небольшие по численности подразделения областного правительства: комитет по культуре, по сохранению культурного наследия, по спорту и делам молодежи. И, конечно, мы должны предусмотреть весь комплекс сопутствующей инфраструктуры, чтобы не усиливать нагрузку на городскую среду.

- Есть ли подвижки в переговорах с Минобороны о передаче Гатчине Красных казарм и прилегающей территории, обнесенной забором, между ул. Рощинской и 7-й Армии?

- Этот вопрос включен в план мероприятий подготовки к 100-летию Ленинградской области. Сегодня идут активные переговоры между правительством региона и Министерством обороны по передаче ряда объектов. С учетом отремонтированного двора на Рощинской улице, за домами № 18 и № 18-а, вырисовывается очень привлекательная картинка.

- Какая судьба ждет особняк на улице Киргетова, 3 – бывшее здание военкомата?

- Этот объект будет предоставлен как раз некоммерческому сектору. В первую очередь мы говорили о региональной Ассоциации участников специальной военной операции. Они с этим согласились. Удобная локация, центр города. И я думаю, что именно под эти цели и проектируется сейчас этот объект.

Фото: дом на ул. Киргетова, д. 3 - из архива редакции