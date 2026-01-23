Дефиле с Есениным в Петербурге

В создании масштабного выставочного проекта приняли участие «Школа дизайна» Гатчинского государственного университета, Московский государственный музей С.А. Есенина, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, театр современного танца «Каннон Данс».

Центральной частью экспозиции «Есенин – это модно», приуроченной к 130-летию со дня рождения и 100-летию со дня смерти поэта, стала коллекция из 17 моделей, созданная студентами под руководством члена Союза дизайнеров России, директора «Школы дизайна» Гатчинского государственного университета Елены Бадмаевой.

Главная цель выставочного проекта – исследовать феномен Есенина, который и сегодня способен вдохновлять на новые формы творчества. Как оказалось, Есенин — это действительно модно, поскольку в проекте объединились сразу несколько актуальных дисциплин - фэшн-дизайн, современная хореография и просветительская программа.

Как рассказала Елена Бадмаева, выставочный проект «Есенин — это модно» впервые был представлен в 2025 году в Московском государственном музее С.А. Есенина.

- Для нас это, конечно, стало огромным достижением, - призналась Елена Саналовна. - А теперь — более масштабная премьера в Санкт-Петербурге, благодаря встречному движению Государственной академической капеллы, чем мы очень гордимся. Именно в Петербурге проект «Есенин — это модно» вышел за рамки выставки, объединив в дефиле различные виды искусства. Это стало возможно в связи с расширением наших творческих возможностей, как и с ответственностью, которая на нас наложена.

Студенческие работы интерпретируют поэтическое наследие Сергея Есенина через современные технологические и художественные решения, сочетая цифровые методы производства, ручные ремесленные техники и переосмысление визуального кода поэта. Экспозиция строится на идее многослойного погружения в мир Есенина и включает несколько взаимосвязанных тематических блоков.

Посетители выставки смогли ознакомиться не только с костюмами, но и с уникальной авторской концепцией пространства, где образ поэта развивается через моду, движение и визуальную метафорику.

- Проделана большая работа, - говорит Елена Бадмаева. - Для оформления пространства выставки студенты «Школы дизайна» сделали тематические шпалеры. Параллельно была открыта арт-лаборатория, где проходят процессы, способствующие знакомству с нашим вузом. Посетители не только непосредственно взаимодействуют с темами выставки, но и погружаются в творческую среду проекта.

В рамках выставочного проекта в Белом зале Академической капеллы развернулась обширная просветительская программа. Участие в открытии арт-лаборатории принял почетный гость — директор Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Олег Робинов. В рамках «Открытого диалога» он рассказал гостям выставки о жизни и творчестве поэта, представив малоизвестные факты его биографии. Интересно, что Олег Робинов является потомком друга Есенина, скульптора Сергея Коненкова, что придает особый смысл проекту «Школы дизайна».

Как считает Олег Юрьевич, Есенин актуален всегда, поскольку дает массу возможностей для интерпретации своего поэтического наследия. Во многом это связано с тем, что поэт ушел из жизни совсем еще молодым человеком, таким и оставшись в нашем сознании. Известно, что Есенин уделял достаточно много внимания своему внешнему виду. Приехав в Петроград из русской глубинки, он удивлял современников одеждой в народном стиле. Вернувшись же из путешествия по Европе и Америке, выглядел настоящим франтом.

Изменчивый образ Сергея Есенина - от фольклорного героя до классика русской литературы — помогла раскрыть преподаватель «Школы дизайна» И. Смирнова, прочитав лекцию «Три имиджа поэта».

Арт-лаборатория открыла двери для различных образовательных учреждений культуры. Здесь прошла серия мастер-классов, на которых каждый мог создать собственный вариант элемента костюма в стиле коллекции «Есенин – это модно». Участниками арт-лаборатории стали, в частности, воспитанники детской художественной школы города Гатчины, которые с удовольствием экспериментировали с техниками набойки и печати по тканям.

Главным событием выставки стал модный перформанс-дефиле «Знакомый ваш, Сергей Есенин», прошедший в Белом зале капеллы 21 января. Сценическую интерпретацию личности поэта средствами современной хореографии и пластики представил Театр современного танца «Каннон Данс» (художественный руководитель Н. Каспарова).

- Зрители увидели полноценный четырехмерный мини-спектакль, в котором поэзия объединилась с музыкой, танцем и искусством моды, - говорит Елена Бадмаева. - Стихи Есенина, кстати, читает молодая петербургская поэтесса Любовь Варпиотас, которая органично вплелась в ткань спектакля. Наши костюмы начинают быть живыми!

Как говорит Елена Бадмаева, реализация проекта «Есенин — это модно!» — отличный пример того, как простыми решениями можно оказаться в потоке крупных событий. Выставка стала открытой площадкой для исследования личности поэта, взаимодействия с современным искусством и осмысления культурного наследия на новом уровне. Как она считает, проект несет в себе огромный просветительский потенциал, объединяя в себе как эстетические, так и информационные смыслы.

- В итоге получилось полноценное культурное событие, позволяющее увидеть Есенина через призму современной моды и актуального искусства, - говорит Елена Бадмаева. - Наши студенты стали нашими настоящими соавторами, входя в дизайн-бюро проекта. К тому же, проект, представленный как в федеральном музее, так и в Академической капелле Санкт-Петербурга, значительно обогатит их портфолио. В ближайшее время мы планируем перемещение нашей коллекции по есенинским местам и музеям России, что придаст проекту еще большую значимость.

Выставка «Есенин — это модно!» будет работать в Белом зале Академической капеллы Санкт-Петербурга до 25 января. Вход свободный.

Юлия Лысанюк

Фото Ольги Фирсовой