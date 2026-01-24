Зинаида Анисимова: «Меня закалила жизнь...»

В гости к Зинаиде Петровне мы наведались с председателем Сусанинского женсовета Ириной Позиненко. Хозяйка с нетерпением выглядывала нас из своего окна на первом этаже старого двухэтажного дома в Сусанино. Встречая дорогих гостей, она чуть ли не на пороге предложила испробовать традиционные хлеб да соль. Да и Ирина Позиненко пришла к ней не с пустыми руками, а со специально испеченным к этому случаю капустным пирогом, который Зинаида Петровна очень любит.

Потом за чашечкой кофе завязался долгий разговор – о тяжелом военном детстве и потерях родных людей, об умении сопротивляться трудностям, никогда не сдаваться и радоваться жизни. И казалось, за скупыми словами этой пожилой, но очень живой и доброй женщины встает сама жизнь – такая огромная, трудная и прекрасная, в которой есть мес-то всему и всем.

Работала в колхозе и училась в школе

Зинаиде Анисимовой сейчас 83 года, но когда-то и она была маленькой девочкой, на долю которой выпало пережить войну. Война не выбирает своих жертв – для нее нет ни возраста, ни пола, ни национальности. И всегда самыми беззащитными перед ней оказываются дети и женщины.

Зинаида Петровна родилась 11 июля 1942 года в башкирской деревне Новоконстантиновка.

- Отец ушел на фронт 30 апреля 1942 года, а летом родилась я, – вспоминает она. - Папа меня так и не увидел. В документе, который мы получили, значилось «пропал без вести». Уже спустя много лет, когда стали рассекречивать документы, я его нашла. Оказывается, он служил на Втором Белорусском фронте, был пулеметчиком. Пропал без вести зимой 1945 года, за девяносто дней до Великой Победы. Мама ждала папу всю свою недолгую жизнь: были случаи, когда мужчины возвращались после пришедших похоронок, и она до конца верила в это...

Маме с маленькой дочкой жить было трудно. Голод – это первое, что вспоминают дети

войны.

- Мы с мамой жили в колхозе, – рассказывает Зинаида Петровна. - Помню, мне всё время хотелось есть. Мы собирали мерзлую картошку, весной – траву в горах, конский щавель, еще недозревшие ягоды...

Когда Зиночке исполнилось 10 лет, ее, как и других детей, зачислили в колхоз, обязав работать за трудодни.

- У нас в деревне была начальная школа, где преподавали всего три предмета: арифметику, чтение и русский язык, – вспоминает она. - Больше ничего не было, но нам засчитывали физкультуру, труд, пение... До обеда мы учились, а потом шли на работу в колхоз. Школа-восьмилетка была в семи километрах от нашей деревни. Я пошла туда в пятый класс. Ездить в школу было не на чем. Я была очень маленькой и щуплой, как почти все дети тогда. Мама договорилась с одной женщиной из той деревни, чтобы я жила у нее во время учебы. Договорились с условием, чтобы я нянчила ее новорожденного малыша – третьего ребенка в семье. Все жили в одной комнатке. Получалось так: я училась, после обеда нянчила малыша. Мама работала за меня в колхозе, выполняла норму за двоих, чтобы я могла ходить в школу. Один день был выходным, и я бежала домой, к маме. Так мы жили четыре года, пока я не закончила школу...

После окончания восьмилетки мама повезла Зину в Уфу. Она хотела, чтобы дочь получила профессию.

- Мама говорила: «Зина, ты, главное, поступи. Тебе любыми путями надо выбираться из колхоза. Ты здесь погибнешь...», – вспоминает Зинаида Петровна. - Все три вступительных экзамена я сдала хорошо и поступила. Год училась на очном отделении, жила в общежитии, потом перевелась на заочное.

Окончив первый курс, Зина приехала на летние каникулы домой. В июне в колхоз на уборку урожая прислали автоколонну с техникой из Ленинграда. Так девушка познакомилась со своим будущим мужем Виктором.

Виктор Федорович

Судьба будущего супруга Зинаиды Петровны складывалась тоже очень непросто. Виктор Федорович Анисимов родился в 1936 году в большой семье, которая проживала тогда в Псковской области.

- Отца Вити расстреляли в 1937 году, – рассказывает Зинаида Петровна. - В начале 1937 года семья Анисимовых пере-

ехала в Ленинград. Временно поселились у знакомых. Кто-то донес, что семья живет там-то, но неизвестно, есть ли у них прописка. Пришли проверять. Отца сразу забрали, и больше его никто не видел...

У мамы Виктора оставалось четверо детей, и она вернулась с ними на Псковщину. Старшая сестра уже отделилась. Один из сыновей приписал себе два года и ушел на фронт.

- Во время войны мама Вити помогала партизанам: готовила, стирала, штопала для них – делала всё, что могло приблизить нашу победу, – вспоминает Зинаида Петровна. - Ночью к ней приходил человек, забирал всё это. Однажды, когда она всё уже приготовила, в окно постучали условным стуком. Мама отдернула занавеску, и в нее выстрелили. Потом узнали, что это были полицаи... Мама умерла к утру. Малышей взял к себе старший брат отца. Но у него было пятеро своих детей, и Виктора и его сестру Женю отправили на Украину, в Днепропетровский район – в детский дом. Потом детей разделили – сестру отправили в Приморский край, а Виктор остался на Украине.

После детского дома Виктор работал в колхозе. Отслужил в армии, а потом решил поехать к своему старшему брату в Ленинградскую область. Приехал, а брат, как оказалось, уехал на заработки в Магадан. Что было делать? Добрые люди помогли ему найти работу, прописали в Ленинграде. А чуть позже он устроился на работу в автоколонну, в итоге связав с профессией водителя всю свою жизнь.

Ленинградцы

Свадьба молодой влюбленной паре тоже далась с трудом. У Зины не было документов: колхоз дал ей направление на учебу с тем, чтобы она вернулась обратно на работу, но вот паспорт выдавать не хотел, да и отпускать никуда не собирался. С большим трудом маме и двоюродному брату Зины, который тогда работал в городе, удалось выправить ей паспорт.

Зинаида Петровна и Виктор Федорович поженились 25 сентября 1960 года, а уже 11 октября в составе автоколонны приехали в Ленинград.

- У Вити не было ни квартиры, ничего, – вспоминает Зинаида Петровна. - Нужно было как-то устраиваться. Мама положила мне в дорогу две подушки, две простыни, два пододеяльника, два полотенца, теплое ватное одеяло. В уголок постельного белья завязала 15 рублей 30 копеек. Перевязала всё это крест-накрест другим одеялом. Был еще у нас большой чемодан с картошкой, но его утащили у меня прямо из-под носа на Московском вокзале, когда мы приехали в Ленинград...

Некоторое время молодая семья ютилась у знакомых, снимала времянку. Потом Виктору предложили работу с жильем в Гатчинском районе. И действительно, уже в конце 1960 года семье выделили отдельную восьмиметровую комнату в двухэтажном доме в Сусанино.

- 14 сентября 1961 года у нас родился сын Сережа, – рассказывает Зинаида Петровна. - Из Башкирии к нам приехала моя мама, посмотрела, как мы живем, уехала. Потом позвала к себе. Я приехала к ней с маленьким сыном. Как оказалось, мама решила жить с нами. Она продала нашу хибару и собрала с собой в дорогу корову, трех овец, свинью, уток, кур. Всё это мы привезли в Ленинград в товарном вагоне, в котором ехали все вместе с малышом...

Служение людям

Спустя несколько лет глава семейства устроится на работу в мехколонну, которая занимается строительством железнодорожных путей. Как писали о нем в небольшой заметке в «Гатчинской правде», «немало грязи помесил «уазик» Анисимова... Виктор Федорович немногословен, надежен, великий водитель, называет его начальник мехколонны № 20 ППСО А. Михайлов…»

А Зинаида Петровна в 1963 году придет на работу в Сусанинский сельский совет – начальником военно-учетного стола. Конечно, тогда она не могла знать, что с этим сельсоветом будет связана чуть ли не вся ее дальнейшая трудовая жизнь. Начиная с 1971 года, она работала секретарем исполкома Сусанинского сельсовета, после реорганизации трудилась специалистом администрации, входила в комиссию по делам несовершеннолетних. В 43 года пошла получать высшее образование в Университет марксизма-ленинизма, окончив факультет партийно-хозяйственного актива. В 2002 году Зинаида Петровна вроде бы собиралась совсем уходить с работы, но... ей опять предложили работу – на этот раз в должности секретаря в Сусанинской школе. Там она проработала еще 18 лет – до 2020 года.

- Получается, что я работаю с десяти лет, – говорит она. - Согласно документам, трудовой стаж у меня составляет 68 лет. И это не говоря уже об общественной работе, которую я вела всю жизнь!

Нужные люди

В Сусанино и окрестностях Зинаиду Петровну Анисимову знают практически все. Она удивительно светлый и жизнерадостный человек, счастливая мама, бабушка и прабабушка: у нее трое внуков и пятеро правнуков!

- И всех вырастила вот этими руками, – говорит она, улыбаясь. - Сына помогала мама вырастить, а вот внуков и правнуков...

И теплая улыбка Зинаиды Петровны – не только для гостей или детей: она вообще для всех! Такой уж она человек – привыкла заботиться обо всех. На протяжении долгих лет Зинаида Анисимова была депутатом Сусанинского Совета депутатов. А войдя в Совет ветеранов Сусанинского поселения, сразу же стала его председателем и остается им до сих пор. И, судя по ее словам, остальные члены Совета ветеранов – такие же бодрые, жизнерадостные и заботливые. Они часто встречаются, чтобы обсудить актуальные вопросы, помогают пожилым людям, плетут маскировочные сети для СВО, занимаются спортом, участвуют во всевозможных окружных конкурсах. У Зинаиды Петровны множество общественных наград, которыми она очень гордится. Среди них – дипломы лауреата конкурсов и фестивалей «Женщина года», «Подворье», «Нужные люди»...

Возвращаясь от Зинаиды Петровны, мы с Ириной Позиненко еще долго улыбаемся, обсуждая эту трогательную встречу.

- Такие встречи бесценны, – считает Ирина. - Это живая связь поколений, настоящие уроки мужества, доброты и стойкости. Пожалуйста, передайте еще раз Зинаиде Петровне через вашу газету спасибо за ее труд, открытость и за тот свет, который она дарит окружающим. Крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни нашему уважаемому председателю!

Юлия Лысанюк