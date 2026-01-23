«Детство весёлое, детские грёзы...»

Профессиональный художник-реставратор, а в прошлом сотрудник лаборатории научной реставрации художественных тканей Государственного Эрмитажа Людмила Ковалева выставляет предметы из своих коллекций в Гатчине уже не впервые, и каждая из экспозиций вызывает неизменный интерес у горожан. Новая выставка в Покровском духовно-просветительском центре — не исключение.

Как нельзя лучшее эту экспозицию характеризуют строки из стихотворения русского поэта Ивана Никитина:

Детство веселое,

Детские грезы...

Только всё вспомнишь —

Улыбка и слезы.

Действительно, выставка погружает взрослых посетителей в золотую пору их детства, а современным детям и подросткам рассказывает о том, в какие игрушки и игры играли их родители, бабушки и дедушки.

Выставка соединила в себе разные предметы в одну тему. Старинные и современные, обычные и коллекционные куклы, целая семейка веселых клоунов, включая авторских, игрушки-попрыгунчики, неваляшки, Мишки и Чебурашки, резиновые гномики, Колобки и Буратино, игрушки для мальчиков и для девочек — каждый увидит в этой чудесной экспозиции что-то свое, до слез родное и знакомое.

Каждый экспонат интересен сам по себе, у каждого - своя история. Хозяйка этой уникальной коллекции может бесконечно и с большой любовью рассказывать о каждом из предметов, раскрывая его характер и секреты. Некоторые из них прошли детские руки и уже достаточно потрепаны, но от этого становятся еще более трогательными и милыми. Многие экспонаты бережно отреставрированы руками Людмилы Евгеньевны с обязательным учетом присущих игрушке, но утраченных когда-то деталей.

Свою выставку Людмила Ковалева условно разделила на несколько экспозиций, собранных в витринах. Среди них — не только игрушки, но и предметы детского быта: чепчики, шапочки, пинетки, бисерные кошелечки, веера, платочки, коробочки из-под конфет, вышивки.

На выставке можно увидеть редкие факсимильные издания иллюстрированной азбуки «Подарок детям в память 1812 года» Теребенева и знаменитой «Азбуки» Бенуа, новогодние и рождественские открытки начала XX века, маскарадные маски и деревянные «азбучные» кубики середины XX века. На стенах развешаны «бабушкины» гобеленовые коврики с оленями и персонажами детских сказок.

О том, какое впечатление производит эта выставка на посетителей, можно судить по оставленным отзывам:

- «Большое спасибо за возвращение в детство, за радость от встречи с «нашими» игрушками!»;

- «Было очень приятно очутиться в детстве. Ожили куколки, вспомнились родители...»;

- «Автору спасибо - за память!»

Выставка Людмилы Ковалевой «Детство золотое» продлится в выставочном центре Духовно-просветительского центра Покровского собора на ул. Достоевского до 1 февраля (среда, четверг, пятница, суббота, воскресение с 11.00 до 16.00).

Юлия Лысанюк