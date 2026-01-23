Ленобласть стимулирует предприятия инвестировать в колледжи и техникумы

«Ленобласть найдет возможность предоставить вычет по налогу на имущество до 90% для предприятий, инвестирующих в переоборудование колледжей и техникумов. Такая мера позволит студентам учиться в условиях, максимально приближенных к реальным, а для предприятий — заложить мотивацию в привлечении именно этих выпускников на производство.

Вопросы качества образования для отрасли судостроения сегодня на заседании Морского совета ставил помощник Президента РФ Николай Патрушев.

Важным трендом подготовки кадров уже стала цифра. Широкое использование цифровых моделей, свободное владение инструментарием программ — сегодня это необходимый стандарт в обучении.

Параллельно экосистема непрерывного образования не отменяет гуманистических задач: школа воспитывает мечтателя, колледж готовит мастера, а промышленность выпускает инноватора, чтобы каждый новый российский корабль воплощал самые передовые знания и технологии», — отметил Александр Дрозденко.