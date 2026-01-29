От теории к практике
В рамках профилактической работы по предупреждению пожаров и повышения уровня знаний детей о правилах пожарной безопасности, старший инспектор ОНДиПР Гатчинского округа Виктор Чугаев провёл урок для учащихся Вырицкой школы.
В ходе познавательного урока ребята получили практические знания по использованию первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты органов дыхания.
Урок вызвал живой интерес у учащихся, которые активно задавали вопросы и делились своими знаниями. Подобные занятия способствуют формированию у детей ответственного отношения к собственной безопасности и безопасности окружающих.
ОНДиПР Гатчинского округа
