Медали гатчинских легкоатлетов

Соревнования прошли в Тюмени с 23 по 25 января и собрали более 600 атлетов из 61 региона страны.

Анжелика Вересова стала победительницей в беге на 60 метров с барьерами, установив личный рекорд на дистанции – 8,5 секунды. Спортсменка представляет Коммунарскую спортивную школу и тренируется под руководством Марины Никитиной и Валерия Сергачева.

Андрей Федотов одержал уверенную победу в прыжках с шестом, преодолев с первой попытки высоту в 4 м 70 см. Именно этот прыжок принес ему золотую медаль!

Максим Соколов в толкании ядра стал серебряным призером, отправив 5-килограммовый снаряд на 18 метров 30 сантиметров. Это новый рекорд Ленинградской области среди юношей до 18 лет!

Оба спортсмена – воспитанники Гатчинской спортивной школы № 1. Андрей и Максим тренируются под руководством Олега Баканова, Татьяны Константиновой и Вячеслава Семенова.

По итогам соревнований победители и призеры включены в состав сборной команды России и примут участие в международном матче Россия – Беларусь в Могилеве!

Фото организаторов