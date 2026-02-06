Ленобласть настраивает систему поддержки ветеранов СВО и их близких
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал об итогах рабочего совещания, посвященного системе поддержки ветеранов СВО и их близких в регионе.
Рубрики: Общество
«Точечно настраиваем систему поддержки ветеранов СВО и их близких. Решения по итогам рабочего совещания:
- Увеличение объема юридической помощи;
- Увеличение финансирования санаторно-курортного лечения;
- Контроль за качеством доступной среды в общественных местах и учреждениях;
Подбор площадки для открытия в Ленобласти дополнительных мощностей для санаторно-курортного лечения. КУГИ предлагает три площадки, приоритетная — в Выборгском районе на побережье Финского залива;
Расширение возможностей для профессиональной переподготовки и трудоустройства через предоставление широкой линейки профессий. Так, Кластер комплексной реабилитации и адаптации участников СВО скоро предложит ребятам с инвалидностью получение профессии водителя спецтехники с ручным управлением. Готовим материально-техническую базу», — отметил Александр Дрозденко
