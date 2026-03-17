В Вырице росгвардейцы оказали доврачебную помощь пенсионеру, которому внезапно стало плохо на улице

Поздним вечером наряд Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, обнаружил, что в поселке на обочине Сиверского шоссе неподалеку от частного дома лежит мужчина.

Росгвардейцы сразу же направились к нему и установили, что, возвращаясь домой из магазина, пенсионер внезапно почувствовал себя плохо и повалился на землю, после чего уже не смог подняться. При этом мужчина сообщил, что в прошлом он уже перенес инфаркт и опасается, что это повторный приступ.

Патрульные незамедлительно вызвали на место скорую. А до ее прибытия наряд вневедомственной охраны оказал гражданину доврачебную помощь и следил за его состоянием, находясь рядом с ним.

Впоследствии сотрудники Росгвардии передали местного жителя медикам, после чего его госпитализировали, а наряд группы задержания вернулся на маршрут патрулирования.

Пресс-служба ФГКУ "УВО ВНГ РФ по г.СПб и ЛО"