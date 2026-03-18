Названы ключевые объекты газификации 2026 года в Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал ключевые объекты газификации 2026 года на заседании регионального штаба с представителями группы «Газпром».
«Увеличили господдержку на подключение газа для участников СВО с инвалидностью. Субсидия составляет до 300 тысяч рублей на дом. На субсидию жителям области на газификацию в областном бюджете до 2028 года заложили больше 3 миллиардов рублей. Газификация для Ленобласти — не просто цифры, а улучшение качества жизни и выполнение поручений президента России Владимира Путина. По темпам газификации сейчас вышли на 1 место в СЗФО. С начала 2026 года к газу подключено почти 3000 домовладений. А за 5 лет голубое топливо подведено к 141 населенному пункту. Особое внимание — социальным объектам: больницам, школам, домам культуры. Газ должен прийти в каждый дом, где его ждут», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Всего за пять лет - с 2021 по 2025 годы - свыше 16 тысяч домовладений и 35 котельных субъекта впервые получили возможность подключиться к газу.
В настоящее время в Ленинградской области реализуется программа на 2026–2030 годы. Особое внимание участники заседания уделили проектам межпоселкового газопровода до деревень Малое Переходное, Большое Переходное, Сустье-Конец с отводом на деревни Коркино, Ямок, Заволожье и Русская Волжа Тосненского района и межпоселкового газопровода к микрорайонам Калининский и Харитоновский города Выборг, поселкам Новинка, Большое Поле с отводами на поселки Кравцово, Селезнево, Отрадное, Подберезье и Подборовье Выборгского района. Данные объекты позволят подключить к газу свыше 700 домовладений в 14 населенных пунктах.
Также была затронута тема газификации поселков Громово, станции Громово, Севастьяново и Кузнечное Приозерского района; Жидково, Вещево, Глебычево, городов Высоцк и Приморск Выборгского района; кварталов Ленрыба, Краколье, Судоверфь Усть-Лужского поселения Кингисеппского района, а также поселка Сарка Тихвинского района.
Среди других вопросов – топливно-энергетический баланс субъекта, безопасное использование газа в быту и платежная дисциплина потребителей. Участники заседания отметили необходимость усиления работы по газификации социальных объектов региона.
«Совместно с органами власти Ленинградской области мы успешно завершили прошедшую пятилетку и приступили к программе уже на следующий период — 2026–2030 годы. Регион находится в лидерах и по реализации еще одного крупнейшего президентского инфраструктурного проекта — догазификации. От жителей принято свыше 56 тыс. заявок, около 55 тыс. переведены в договоры, почти 48 тыс. из которых исполнены, а более 34,5 тыс. домов подключены к газу. В субъекте действуют беспрецедентно высокие меры региональной социальной поддержки в размере до 300 тыс. рублей, и это, безусловно, будет способствовать росту числа подключений», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.