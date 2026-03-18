Названы ключевые объекты газификации 2026 года в Ленинградской области

«Увеличили господдержку на подключение газа для участников СВО с инвалидностью. Субсидия составляет до 300 тысяч рублей на дом. На субсидию жителям области на газификацию в областном бюджете до 2028 года заложили больше 3 миллиардов рублей. Газификация для Ленобласти — не просто цифры, а улучшение качества жизни и выполнение поручений президента России Владимира Путина. По темпам газификации сейчас вышли на 1 место в СЗФО. С начала 2026 года к газу подключено почти 3000 домовладений. А за 5 лет голубое топливо подведено к 141 населенному пункту. Особое внимание — социальным объектам: больницам, школам, домам культуры. Газ должен прийти в каждый дом, где его ждут», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Всего за пять лет - с 2021 по 2025 годы - свыше 16 тысяч домовладений и 35 котельных субъекта впервые получили возможность подключиться к газу.

В настоящее время в Ленинградской области реализуется программа на 2026–2030 годы. Особое внимание участники заседания уделили проектам межпоселкового газопровода до деревень Малое Переходное, Большое Переходное, Сустье-Конец с отводом на деревни Коркино, Ямок, Заволожье и Русская Волжа Тосненского района и межпоселкового газопровода к микрорайонам Калининский и Харитоновский города Выборг, поселкам Новинка, Большое Поле с отводами на поселки Кравцово, Селезнево, Отрадное, Подберезье и Подборовье Выборгского района. Данные объекты позволят подключить к газу свыше 700 домовладений в 14 населенных пунктах.

Также была затронута тема газификации поселков Громово, станции Громово, Севастьяново и Кузнечное Приозерского района; Жидково, Вещево, Глебычево, городов Высоцк и Приморск Выборгского района; кварталов Ленрыба, Краколье, Судоверфь Усть-Лужского поселения Кингисеппского района, а также поселка Сарка Тихвинского района.

Среди других вопросов – топливно-энергетический баланс субъекта, безопасное использование газа в быту и платежная дисциплина потребителей. Участники заседания отметили необходимость усиления работы по газификации социальных объектов региона.