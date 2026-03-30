Из Гатчины - на переработку

Как рассказала координатор общественного экологического движения «РазДельный Сбор Гатчина» и еще нескольких экологических проектов Инга Тюкавина, 248 мешков с крышечками было собрано по пунктам Гатчинского округа за полгода (с момента последней отгрузки 3 сентября прошлого года). Такие отгрузки всегда впечатляют масштабом и объемом. По весу это 1670 кг!

Всего же с 2017 года Гатчинский район отправил на переработку более 13 тонн крышечек. На благотворительность (в том числе в фонд «Благо Дари») было направлено более 82 тысяч рублей.

Все крышки из Гатчины уехали сортированные. Этому способствовали пункты сбора, которые сами сортировали крышки. Огромный вклад в подготовку сырья внесли волонтеры команды «Особые ребята». Также особой благодарности удостоены волонтеры, которые рано утром пришли помочь погрузить крышечки в машину.

- Лишний раз убеждаешься, как из маленьких крупиц собираются большие дела, - отмечает Инга Тюкавина. - Можно сухо перечислить килограммы и количество пунктов, но невозможно объять число людей, семей, детей, педагогов и сотрудников, сдавших крышечки. Не счесть количество переписок, звонков, договоренностей по передаче крышек из пунктов сбора в одно место. Не измерить объем работ с таблицами, заявками, личными кабинетами на сайте крышечек. Не передать словами благодарность добрым людям, которые позволяют накапливать эти крышки на их территории. Весь проект «Крышечки ДоброТЫ» — это одно чудо! Рада быть внутри этого волшебства! Спасибо всем, кто участвует и помогает!

Татьяна Можаева