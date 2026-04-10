Аграрии Ленинградской области обсудили подготовку к госмониторингу пшеницы

К участию были приглашены руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций региона, а также представители комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области и отделов сельского хозяйства муниципальных районов.

Государственный мониторинг зерна имеет ключевое значение как для производителей сельскохозяйственной продукции, так и для государственных органов. Он позволяет точно оценить как количество, так и качество собранного урожая. Для успешной реализации зерна на рынке производителям важно знать, какого качества продукцию они вырастили.

Несмотря на то, что Ленинградская область является самым северным регионом России, где выращивается пшеница, результаты госмониторинга, проведенного в 2025 году, подтвердили высокие потребительские свойства полученного урожая.

Заместитель руководителя Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора Светлана Петрова обозначила присутствующим цели и задачи предстоящего госмониторинга, а также о процедуре декларирования партий зерна. Важно, что для аграриев услуга по исследованию потребительских свойств пшеницы в период проведения госмониторинга зерна предоставляется на безвозмездной основе.

Технический директор Органа инспекции Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Вячеслав Осипик проинформировал участников совещания о результатах госмониторинга в 2024 и 2025 годах и планах его проведения в текущем году в разрезе муниципальных районов области, и нововведениях в ФГИС «Зерно» при формировании заявок на проведение отбора проб для исследований зерна для госмониторинга. Всего в 2026 году в Ленинградской области специалистами ЦОК АПК планируется отбор 135 проб от 51 тыс. т пшеницы и проведение 2 565 исследований на потребительские качества по 19 показателям согласно приказу Минсельхоза России от 08.09.2021 г. № 611 «Об утверждении перечня потребительских свойств зерна, произведенного на территории Российской Федерации, в целях проведения государственного мониторинга зерна».