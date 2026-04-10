Круглая рига в Гатчине: проект восстановления готов
Завершены основные проектные работы по реставрации Круглой Риги в Гатчине.
- Круглая Рига в Гатчине. Много справедливой критики звучало из-за неудовлетворительного состояния памятника, длительного срока проектирования, появления ряда диссонирующих построек рядом. На данный момент завершены основные проектные работы, решены проблемы, не позволившие сдать проект в предыдущие годы (инженерные сети). Планируем, что в июне проектировщик будет получать заключение Леноблгосэкспертизы, - сообщил вице-губернатор Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.
Пользователем памятника после реставрации определен Музейный центр Гатчинского округа.
- Совместно с администрацией Гатчины и коллегами из комитета по дорожному хозяйству будем вести работу по освобождению Круглой Риги от соседних объектов, затрудняющих восприятие памятника, - добавил Владимир Цой.
Круглая рига на Киевском шоссе в Гатчине - старейший памятник культурного наследия федерального значения, который находится в собственности Ленинградской области. Памятник датируется концом ХVIII века и на сегодняшний день находится в неудовлетворительном состоянии, что вызывает беспокойство у горожан.