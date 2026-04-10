Круглая рига в Гатчине: проект восстановления готов

Более 25 тысяч человек подали заявки на получение карты «Школа 47» в региональном дизайне Ленинградской области от Сбера. Карта объединяет сразу несколько важных функций — она работает как банковская карта, как пропуск в школу и как средство для безналичной оплаты обедов в столовой. Также «Школа 47» доступна как детский проездной во Всеволожском, Гатчинском и Выборгском районах Ленобласти.