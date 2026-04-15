Открыт приём заявок на участие в программе «Мама-предприниматель»

Программа помогает участницам справиться с типичными вызовами, с которыми сталкиваются начинающие предприниматели: освоить базовые знания о ведении дела, получить возможность для привлечения стартового капитала и найти профессиональную поддержку. Ключевое требование для участия – наличие бизнес-идеи с реальным потенциалом. В этом году с учётом обратной связи от участниц условия стали более гибкими: подать заявку теперь могут и те мамы, чей бизнес на конец 2026 года работает не более трёх лет – ранее этот срок ограничивался одним годом.

«Программа „Мама-предприниматель“ реализуется с 2013 года, за это время обучение прошли 17 тысяч женщин. Этот опыт даёт нам возможность увидеть несколько тенденций. Во-первых, проект действительно для многих участниц стал трамплином. Женщины успешно развивают свой бизнес, их находят инвесторы, они получают поддержку по линии других ведомств и институтов развития. Во-вторых, это не просто акселерационная программа, это „место силы“ для многих женщин: здесь можно обсудить и семью, воспитание детей, и развитие бизнеса. В-третьих, каждая четвёртая участница программы решается на рождение ещё одного ребёнка. Поэтому „Мама-предприниматель“ – не только экономическая, но и социальная программа», – отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Программа проходит в два этапа. В региональном туре участницы осваивают основы ведения бизнеса, дорабатывают бизнес-идеи, получают консультации экспертов и действующих предпринимателей, посещают успешные компании региона. После – защищают свои проекты, лучший из которых получает приз 150 тысяч рублей. Региональные этапы продлятся с мая по октябрь 2026 года.

Победительницы региональных туров и дополнительных треков переходят на федеральный этап. Он открывает для предпринимательниц новые возможности – обучение, тренинги, бизнес-визиты, менторские встречи. Завершается этап защитой проектов. Лучшие проекты получат призы – 1 млн, 500 тыс. и 250 тыс. рублей на развитие бизнеса. Финал мероприятия пройдёт в Москве.

«Программа "Мама-предприниматель" – уникальная инициатива, направленная на поддержку женского предпринимательства в России. Проект не только предоставляет женщинам с детьми или находящимся в декретном отпуске возможность получить знания и навыки для открытия собственного дела, но и стимулирует их личностный рост и профессиональное развитие. Мы поддерживаем эту программу на протяжении четырёх лет и рады, что можем быть частью такого важного дела», – сказала директор фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

Обучение и защита проекта проходят в очном формате. Участие в программе бесплатное. Подать заявку на участие можно на сайте мамапредприниматель.рф. В заявке необходимо рассказать об опыте предпринимательства, своём проекте, его целевой аудитории и конкурентном преимуществе, а также поделиться ожиданиями от участия в программе.

Программа входит в перечень инструментов национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».