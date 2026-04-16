Пьяный самокатчик оштрафован и лишен прав

Гатчинская прокуратура поддержала обвинение по части 1 статьи 264.1 УК РФ – речь идет о повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения, несмотря на ранее назначенное административное наказание за отказ пройти медицинское освидетельствование.

Как выяснилось, в январе 2025 года гражданин Г. уже был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за то, что не выполнил требование сотрудника полиции пройти медосвидетельствование на алкоголь. Тогда ему назначили штраф – 30 тысяч рублей – и лишили водительских прав на полтора года.

Однако 31 мая 2025 года он вновь был задержан сотрудниками Госавтоинспекции, когда катался на электросамокате в пьяном виде.

Суд признал гражданина Г. виновным и назначил ему наказание в виде штрафа 200 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на год и семь месяцев.