Гатчинский кинофестиваль ждет перезагрузка

«Гатчина давно живёт кино, но сегодня делаем шаг дальше. Договорились с помощником президента России, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским о перезапуске фестиваля «Литература и кино» — и выводе его на новый уровень.

Это особенный фестиваль. Здесь кино рождается из литературы — из книг, из историй, которые уже стали частью нашей культуры.

Теперь делаем его вместе с Союзом писателей России и Союзом кинематографистов. Задача амбициозная — за несколько лет вывести фестиваль в число самых значимых и востребованных в стране.

Июньский фестиваль пройдёт в привычном формате, а полный перезапуск планируем на 2027 год.

Нерешаемых задач для нас нет, двигаемся вперёд, благодарю коллег за поддержку», - прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.