Стартовала навигация маломерных судов

Губернатор Ленинградской области подписал соответствующее распоряжение.

«Акватории полностью освободились ото льда, синоптики обещают благоприятную погоду, а значит, пришло время выходить на воду.

Главам муниципалитетов даны рекомендации обеспечить безопасную эксплуатацию судов на водоёмах общего пользования.

Но прежде чем заводить мотор, помните: безопасность превыше всего!

Проверьте плавсредство: мотор, отсутствие течи, исправность оборудования.

Возьмите с собой удостоверение на право управления судном.

Ни шага на воду в нетрезвом виде. Алкоголь и вода несовместимы.

Следите за детьми. Кататься самостоятельно можно только с 16 лет.

Не перегружайте судно и не рискуйте в условиях тумана или плохой видимости.

Если что-то пошло не так — звоните 112. Спасатели всегда на связи.

Давайте сделаем этот сезон ярким и, главное, безопасным. Радуйтесь водным просторам Ленобласти, но оставайтесь ответственными капитанами!», — призвал Александр Дрозденко.