Стартовала навигация маломерных судов
С 18 апреля 2026 года в Ленинградской области официально стартовала навигация для маломерных судов.
Губернатор Ленинградской области подписал соответствующее распоряжение.
«Акватории полностью освободились ото льда, синоптики обещают благоприятную погоду, а значит, пришло время выходить на воду.
Главам муниципалитетов даны рекомендации обеспечить безопасную эксплуатацию судов на водоёмах общего пользования.
Но прежде чем заводить мотор, помните: безопасность превыше всего!
Проверьте плавсредство: мотор, отсутствие течи, исправность оборудования.
Возьмите с собой удостоверение на право управления судном.
Ни шага на воду в нетрезвом виде. Алкоголь и вода несовместимы.
Следите за детьми. Кататься самостоятельно можно только с 16 лет.
Не перегружайте судно и не рискуйте в условиях тумана или плохой видимости.
Если что-то пошло не так — звоните 112. Спасатели всегда на связи.
Давайте сделаем этот сезон ярким и, главное, безопасным. Радуйтесь водным просторам Ленобласти, но оставайтесь ответственными капитанами!», — призвал Александр Дрозденко.