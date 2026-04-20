В Зайцево презентовали сборник произведений «Без срока давности»

«Это сборник художественных рассказов, синопсисов фильмов и стихов, которые посвящены двум темам <...> речь идёт не только о событиях Второй мировой войны, но и о геноциде русского населения Донбасса после 2014 года и уже в ходе проведения СВО — со стороны украинских неонацистов. Это рассказы, написанные свидетелями событий, воспоминания участников обороны Донбасса и Новороссии, участников СВО и, естественно, в отношении Великой Отечественной войны — профессиональными журналистами и писателями», — подчеркнул Владимир Мединский, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества.

Издание печатается при поддержке Союза писателей России, Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации и Российского военно-исторического общества.

Всероссийский проект «Без срока давности» был инициирован Поисковым движением России и впервые представлен в декабре 2018 года. В 2019 году Правительством России были разработаны поручения для руководителей субъектов, а также ряда министерств и ведомств по реализации проекта.

Цель проекта — сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР — жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны.