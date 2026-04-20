Все районы Ленобласти приглашают волонтеров благоустройства

По всей России скоро стартует голосование за дизайн-проекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас каждый район и округ Ленинградской области приглашает волонтёров благоустройства. Им предстоит рассказывать о проектах и помогать горожанам проголосовать через планшет или телефон. Это несложно, важно для региона и укладывается в любое удобное время: от пары часов до выходного.

Волонтеры — то самое связующее звено, которое поможет появиться новому скверу или обновлённой набережной. В прошлом году с голосованием за благоустройство помогли 1206 волонтеров, и в этом году будут благоустроены все объекты, победившие в голосовании. Ленинградцы уже подали 571 заявку на портале Добро.рф — присоединиться можно по ссылке.