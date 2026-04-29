Новое в Соцкодексе - для многодетных семей

Согласно одному из двух законопроектов в состав многодетной семьи теперь будут включаться «совершеннолетние дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения; совершеннолетние дети в возрасте до 23 лет, признанные в установленном порядке инвалидами I или II группы, у которых в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида, разработанной и сформированной федеральным учреждением медико-социальной экспертизы, имеется запись о наличии 2 или 3 степени выраженности ограничения способности к трудовой деятельности».

Статью 3.1 Соцкодекса дополнят абзацем следующего содержания: «Многодетные семьи и многодетные приемные семьи сохраняют право на получение мер социальной поддержки без предъявления требований к факту обучения совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет… в случае признания указанных детей … инвалидами I или II группы, и у которых в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида, разработанной и сформированной федеральным учреждением медико-социальной экспертизы, имеется запись о наличии 2 или 3 степени выраженности ограничения способности к трудовой деятельности».

Как пояснила ранее на заседании постоянной комиссии по социальной политике и трудовым отношениям председатель профильного комитета правительства области Анастасия Толмачева, «мы понимаем, что по состоянию здоровья не всегда возможно организовать обучение таких детей. Но при этом засчитывать их в состав семьи - значимо и важно, потому что это тоже влияет на формирование дохода на одного члена многодетной семьи».

Кроме того, в Соцкодексе статья 3.3 будет дополнена нормой о том, что «денежная выплата на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для посещения школьных занятий и школьных письменных принадлежностей предоставляется без учета критерия нуждаемости, установленного частью 4 статьи 1.7 настоящего Кодекса, многодетным семьям и многодетным приемным семьям, имеющим в составе семьи пять и более детей».

«В прошлом году эта выплата была значительно увеличена – сейчас она уже составляет 7 900 рублей. Мы просчитали отмену критерия нуждаемости пока для таких семей: и если мы отменим критерий нуждаемости, то как минимум 71 многодетная семья, которая ранее получила бы отказ из-за превышения, сможет воспользоваться этой мерой поддержки», - отметила на заседании постоянной комиссии Анастасия Толмачева.

Также, в рамках принятия еще одного законопроекта в статью 2.4 Социального кодекса внесены изменения в части компенсации многодетным семьям родительской платы за посещение ребенком дошкольного учреждения. Теперь родительская плата за посещение третьим или последующим ребенком государственного или муниципального учреждения будет компенсирована в размере 100% (раньше было 75%), а плата за посещение частного дошкольного учреждения будет компенсирована в размере 100% от средней стоимости государственного сада в Ленобласти. То есть многодетные родители в Ленобласти от оплаты детского сада за третьего и последующих детей фактически освобождаются – она будет производиться за счет бюджета.

