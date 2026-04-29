Самые быстрые жители Гатчинского округа
В забегах Гатчинского полумарафона всегда участвует много гатчинцев. Организаторы «Весеннего пробега», который проходил в Гатчине 12 апреля, определили самых быстрых участников из числа жителей Гатчинского муниципального округа.
На дистанции 15 км:
- среди женщин на первом месте – Ольга Ворошилова, на втором – Мария Тойкка, на третьем – Юлиана Григорец;
- среди мужчин первым стал Егор Никитин, вторым – Никита Приходченко, третьим – Егор Голосов.
Все призеры – жители города Гатчины.
На дистанции 10 км:
- самой быстрой из женщин стала Екатерина Волкова, второй – Анна Миненко, третьей – Людмила Протасова (Малое Верево);
- среди мужчин самым быстрым оказался Игорь Скороходов, вторым – Максим Павлов, третьим – Виталий Рыжов (Вырица).
Первые и вторые места заняли жители города Гатчины.
Дистанцию 5 км:
- первой из женщин преодолела Валерия Гавриловец, второй – Наталья Нещерет (обе из Гатчины), третьей – Мария Фёдорова (Лукаши);
- из мужчин первым дистанцию преодолел Роман Андреев, вторым – Артур Андреев, третьим – Артём Рыков, все – из Гатчины.
На дистанции 1 км:
- первой среди женщин стала Александра Боярова, второй – Анастасия Красавцева, третьей – Дарья Катаева, все из Гатчины;
- среди мужчин первым стал Даниил Мешалин (Гатчина), вторым – Александр Калинин (Сиверский), третьим – Алексей Филимонов (Гатчина).
Поздравляем бегунов!
Фото организаторов