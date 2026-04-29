Военно-исторический диктант – к 130-летию маршала Победы

В этом году тестовые задания были составлены с учетом 130-летия легендарного военачальника XX века – маршала Советского Союза Георгия Жукова. В диктант вошли вопросы, посвященные и другим советским военачальникам, а также юбилейным датам, приходящимся на 2026 год. Отдельный блок относился к теме СВО.

В Гатчине «Диктант Победы» писали в фонде «Защитники Отечества» и в Штабе общественной поддержки «Единой России» в Ленинградской области. Накануне партийцы провели автопробег для привлечения внимания к «Диктанту Победы», который не знает возрастных ограничений и не требует подтверждения личности при регистрации. На выполнение работы отводится

45 минут, за которые надо ответить на 25 вопросов разной сложности о фактах Великой Отечественной войны, о ключевых битвах, датах, именах героев. Главная цель акции – пробудить интерес к событиям героического прошлого нашей страны. Это возможность не только проверить себя, но и узнать новое о подвигах предков, восстановить связь времен.

Впервые «Диктант Победы» прошел в Гатчинском государственном университете. В акции приняли участие 40 студентов. Как признались впоследствии участники, вопросы были интересные, но сложные, охватывающие разные периоды Великой Отечественной войны. Кроме того, требовалось знание современности: в тестовых заданиях были проведены параллели между военными событиями тех лет и войной на Донбассе. Студенты ГГУ ответили на большинство вопросов.

…За семь лет проведения «Диктанта Победы» количество площадок выросло в 27 раз, а число участников – в 18 раз. В 2025 году акция объединила 2,75 млн участников, к масштабному историческому тестированию присоединились 97 стран. По итогам диктанта федеральные победители традиционно получают билеты на Парад Победы в Москве 9 мая, а ученики старших классов – льготы при поступлении в вузы.

