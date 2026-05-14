Расширение пилотного проекта по созданию дендропарков на территориях КПО

На комплексе по переработке отходов «Волхонка» презентован второй этап проекта по созданию дендропарков на территориях КПО: в почвогрунт, полученный в результате переработки органических отходов, высажены саженцы декоративных растений.

Миндаль, сирень, чубушник, калина, спирея, форзиция, ели, дальневосточные клёны и европейский граб – такими растениями пополнился дендропарк на КПО «Волхонка». Кроме того, были пересажены саженцы, посеянные осенью 2023 года в экспериментальный грунт: каштаны, сердцевидные орехи, красные дубы и клен полевой.

В акции приняли участие представители научного экосообщества, члены молодежного экосовета Ленинградской области, студенты Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, Санкт-Петербургского Горного университета, Ленинградского государственного университета им. Пушкина, активисты АНО «Зеленая инициатива».

«На втором этапе проекта по созданию дендропарков на территориях КПО мы высаживали в почвогрунт, полученный компостированием органических отходов, более широкое разнообразие видов древесных растений, чем 2,5 года назад. Для лучшего понимания универсальности нашего подхода посадили кустарники, которые уже давно используются в озеленении Петербурга (сирень, чубушник, калина, спирея), совсем недавно появились в садах и скверах города (форзиция, миндаль) и, наконец, совершенно новые для нашего региона деревья (граб европейский, клен бородатый, клен зеленокорый), включенные в перспективный ассортимент древесных растений, разрабатываемый для Санкт-Петербурга Ботаническим институтом им. В.Л. Комарова. Таким образом, КПО «Волхонка» будет одним из первых мест на Северо-Западе России, где можно будет полюбоваться на эти новые для нас высокодекоративные породы деревьев», – рассказал старший научный сотрудник лаборатории аналитической фитохимии ботанического института имени В.Л. Комарова РАН, кандидат биологических наук  Дмитрий Суслов.

Следующим этапом пилотного проекта станет создание экспериментальной площадки в зоне НИОКР на КПО «Островский». Там планируется развивать научные исследования в области применения техногрунта и устойчивого лесного хозяйства. Ранее, в июле 2025 года, было заключено соглашение о сотрудничестве между Невским экологическим оператором и Лесотехническим университетом им.Кирова, в рамках которого стороны выразили готовность к проведению совместных лабораторно-аналитических исследований техногрунта, полученного в результате тоннельного компостирования на КПО, с целью оценки его пригодности и безопасности для использования в технологиях озеленения, ландшафтного строительства и рекультивации. Особое внимание будет уделено исследованию возможностей применения техногрунта для выращивания посадочного материала древесных пород, включая хвойные, что имеет важное значение для развития лесного комплекса.

Пресс-служба АО «Невский экологический оператор»