На Северо-Западе стало на четверть меньше фальшивок

На Северо-Западе заметнее всего число подделок сократилось в Калининградской области, Карелии и Коми, где было обнаружено по одной поддельной банкноте, а также в Новгородской области. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ситуация также улучшилась: за три месяца выявлено 150 поддельных купюр – на 20% меньше, чем годом ранее. Больше всего обнаружено поддельных банкнот номиналом 5000 (99 шт.) и 1000 рублей (38 шт.), их число за год снизилось на 24% и 28% соответственно.

«То, что мы видим в регионе, – часть общей картины по стране: на сегодняшний день на каждый миллион банкнот в обращении приходится всего одна подделка. Это результат работы, которую Банк России проводит по всем направлениям: от выпуска в обращение модернизированных банкнот до повышения финансовой грамотности», – прокомментировала начальник отдела экспертизы денежных знаков Операционно-кассового центра №1 Северо-Западного ГУ Банка России Татьяна Свергун. – При этом не следует терять бдительности при расчетах наличными, особенно – крупными номиналами. Если качество банкноты вызывает сомнения, нужно проверить элементы ее защиты. Их много, и они не требуют для проверки специальных приборов, нужны только знания».

Для проверки денег необходимо пощупать банкноту, чтобы оценить качество бумаги, посмотреть ее на просвет для проверки водяного знака и защитной нити, наклонить и покачать, чтобы увидеть проявляющиеся под углом, изменяющие цвет и движущиеся изображения. Помочь в проверке может мобильное приложение «Банкноты Банка России», которое показывает, где и как расположены защитные элементы. Скачать приложение можно на сайте Банка России. Если при самостоятельной проверке банкноты возникли сомнения, ее следует передать на бесплатную экспертизу в коммерческий банк.

Для кассиров на портале Университета Банка России есть специальный обучающий курс, который поможет повысить профессиональные компетенции. Дети могут научиться отличать настоящие деньги от подделок в игре «Космический детектив: загадка семи банкнот».

Фото пресс-службы Северо-Западного ГУ Банка России