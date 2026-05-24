День посадки леса прошел в Орлинском лесничестве

Около 500 волонтеров — экоактивисты, школьники, сотрудники администраций, депутаты — высадили 25 тысяч молодых сосен.

«Для Ленобласти это уже добрая традиция — весной и осенью сажать лес. Люди приходят семьями, трудовыми коллективами, чтобы оставить после себя добрый след. Ленобласть — лидер в России по лесовосстановлению, по сохранению леса от огня, по рачительному отношению к лесу. Во многом это наша с вами общая заслуга. Спасибо всем, кто пришёл сегодня сажать лес, кто не на словах, а на деле за сохранение природы», — отметил вице-губернатор Ленинградской области Олег Малащенко.

С приветственным словом к участникам обратилась и глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим.

«Наша сила — в традициях и памяти поколений. Каждое дерево будет хранить память о наших героях Великой Отечественной войны и героях сегодняшнего дня», - сказала Людмила Николаевна.

Мастер-класс по посадке сеянцев для волонтёров провёл председатель комитета по природным ресурсам Фёдор Стулов. Хорошее настроение участникам праздника создавали творческие коллективы Гатчинского округа и полевая кухня.

В акции приняли участие Госэконадзор и конная экомилиция

«Конная экомилиция будет патрулировать леса и выявлять несанкционированные свалки в труднодоступных местах. Лошади позволят оперативно добираться до удалённых участков и эффективнее бороться с нарушителями», — отметила председатель комитета госэконадзора Ленобласти Рамила Агаева.

Всего в ходе весенней акции посадки леса, которая прошла во всех лесничествах «Ленобллеса» на 23 участках площадью 90,4 га, высажено 210 тысяч штук сеянцев сосны и ели.

Акция проходит в рамках проекта «Сад памяти» — в память о погибших в Великую Отечественную войну, в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие».

Организаторы мероприятия — комитет по природным ресурсам Ленинградской области и Ленобллес.

