Международный турнир по панкратиону
Межрегиональный турнир по панкратиону, посвященный памяти Героя России майора Александра Шведа, погибшего при исполнении воинского долга по охране государственной границы, прошел в деревне Писковичи Псковского района 24 мая.
Участие в турнире приняли воспитанники клуба «ЯРС». Мы поздравляем победителей и призеров межрегиональный соревнований по спортивной борьбе в дисциплине панкратион. Ребята завоевали третье командное место, а также отлично проявили себя в личном зачете.
Первое место завоевали Павел Глуханов, Тигран Осипян, Карэн Осипян, Михаил Тригуб, Александр Феденко и Никита Темников. Второе место заняли Давид Каргинов, Матвей Панченко и Егор Коршуном. На третьем месте – Тимур Каргинов и Антон Птюшкин.
