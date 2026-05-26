Международный турнир по панкратиону

Межрегиональный турнир по панкратиону, посвященный памяти Героя России майора Александра Шведа, погибшего при исполнении воинского долга по охране государственной границы, прошел в деревне Писковичи Псковского района 24 мая.

Участие в турнире приняли воспитанники клуба «ЯРС». Мы поздравляем победителей и призеров межрегиональный соревнований по спортивной борьбе в дисциплине панкратион. Ребята завоевали третье командное место, а также отлично проявили себя в личном зачете.

Первое место завоевали Павел Глуханов, Тигран Осипян, Карэн Осипян, Михаил Тригуб, Александр Феденко и Никита Темников. Второе место заняли Давид Каргинов, Матвей Панченко и Егор Коршуном. На третьем месте – Тимур Каргинов и Антон Птюшкин.

 