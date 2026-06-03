Валентина Владимировна Федорова – ветеран труда музея-заповедник «Гатчина», автор книг, исторических справок и научных статей в различных изданиях. В 2019 году газета «Гатчинская правда» начала публиковать воспоминания Валентины Владимировны, почти полвека отдавшей возрождению Гатчинского дворца. Именно эти статьи, объединенные в цикл «Темные и светлые аллеи Гатчинского парка», по словам Валентины Федоровой, стали основой ее новой книги «Дворец, которого могло бы и не быть».

Валентина Владимировна Федорова родом из Ленинграда. В 1973 году окончила философский факультет Ленинградского государственного университета. В Гатчинский дворец-музей она пришла в 1969 году, еще до открытия музея для посещения.

С открытием в 1985 году первых отреставрированных залов В.В. Федорова возглавляла экскурсионный отдел дворца, потом – научно-просветительский, экспозиционно-фондовый отделы.

Как рассказала Валентина Владимировна, когда она начинала работать в дирекции Гатчинского дворца-музея и парка (прежнее название), мало кто верил, что в здании бывшего дворца снова будет музей.

- Если бы не подвиг наших хранителей во время Великой Отечественной войны, если бы не мужество сотрудников музея

в конце 1960-х годов, Гатчинского дворца-музея могло бы действительно не быть, – сказала Валентина Владимировна. – Именно их подвигу посвящается эта книга.

Книга «Дворец, которого могло бы и не быть» посвящена истории ГМЗ «Гатчина» второй половины XX века, когда решалась судьба знаменитого Гатчинского дворца, его восстановлению, людям и непростой «музейной жизни».

Книга состоит из трех частей. В первой части – «Темные и светлые аллеи Гатчинского парка» – Валентина Федорова делится с читателями своим личным восприятием событий, рассказывает об истории этого периода Гатчинского дворца и о ценности всего дворцово-паркового ансамбля Гатчины. Вторая часть – «Темные и светлые переходы Гатчинского дворца» – посвящена непосредственно дворцу-музею.

- Во Дворце помимо светлых парадных залов есть темные, мрачные длинные коридоры, – отметила Валентина Федоровна. – Так же, как и в нашей жизни и работе, светлые периоды сменяются темными, и наоборот. И я прошла их почти все...

В третью часть книги – «По страницам истории» – вошли научные статьи и исследования, рассказывающие о создателях и владельцах бывшей императорской резиденции, богатейших коллекциях дворца, спасенных во время Великой Отечественной войны.

Работы по консервации здания Гатчинского дворца начались в 1944 году, сразу же пос-ле освобождения Ленинграда и Гатчины. К этому серьезно готовились сотрудники музея, храня последние вывезенные предметы из гатчинских коллекций в подвалах Исаакиевского собора. Они составляли планы будущих экспозиций и не сомневались в том, что «должны выйти победителями». Сразу же после освобождения Гатчины в полуразрушенном здании дворца были открыты первые выставки. В эти же годы был разработан семилетний план реставрации Дворца. Однако путь к его восстановлению был гораздо более долгим.

Важнейшую роль в истории восстановления дворца-музея сыграл научный отдел под руководством главного хранителя Аделаиды Сергеевны Елкиной. Небольшой тогда еще команде музея пришлось доказывать, что Гатчинский дворец – это выдающийся памятник художественной культуры XVIII–XIX веков, который до войны называли «пригородным Эрмитажем» по количеству помещений и художественных собраний. Благодаря настойчивости и энергичности Аделаиды Сергеевны идея возрождения дворца-музея хоть и с большим трудом, но стала получать поддержку на самых разных уровнях, находились соответствующие помощники и пути решения до этого неразрешимых задач.

Реставраторы смогли войти во дворец только в 1976 году, после освобождения помещений бывшего Аванзала и Мраморной столовой.

- Это было счастливое время, – вспоминает Валентина Федорова. – Не могу забыть, с каким волнением мы впервые входили в освобожденные для реставрации залы. Трудно было узнать в помещениях дворца, перегороженных под кабинеты и лаборатории, довоенные Аванзал, Мраморную столовую, Тронную, Белый зал. Но мы верили, что всё получится.

Автором проекта восстановления дворца стал лауреат Государственной премии, архитектор М.М. Плотников. Научный отдел, состоящий из нескольких человек, кропотливо собирал архивный материал для подготовки проектной документации и восстановления убранства всех залов Дворца, также шел поиск мастеров-реставраторов. Только в июне 1982 года музейное руководство Главного комитета по культуре Ленгорисполкома всерьез заинтересовалось дальнейшей судьбой Гатчинского дворца, и музейщики впервые осмотрели реставрируемые залы.

Валентина Федорова с благодарностью вспоминает всех, кто принимал участие в восстановлении Дворца. Огромную роль в его возрождении сыграл председатель Гатчинского городского исполкома Иван Соколов, который брал на себя решение многих проблем Дворца, фактически заменив в 1970-е годы его руководство. С приходом в 1983 году на пост директора дворца-музея Николая Третьякова основные силы и финансирование были направлены на открытие первой очереди залов.

Первые восстановленные залы Гатчинского дворца-музея открылись для посетителей 8 мая 1985 года. По признанию Валентины Федоровой, это событие навсегда осталось одним из счастливейших в ее жизни.

Юлия Лысанюк