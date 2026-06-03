Обмениваемся опытом – укрепляем АПК

В Ленинградской области с рабочим визитом побывала большая делегация представителей Брестской и Могилевской областей. Вице-губернатор Ленинградской области по вопросам развития агропромышленного комплекса Олег Малащенко представил белорусским коллегам опыт региона, рассказал о достижениях в производстве молока, работе племенной службы, заготовке кормов, разведении рыбы в условиях замкнутого водоснабжения, выращивании тепличных овощей и грибов.

Партнеры из Республики Беларусь побывали в нескольких районах, где для них была подготовлена насыщенная программа. Особенно приятно отметить, что гости выбрали для посещения агропромышленные предприятия Гатчинского округа. На гатчинской земле гостей приветствовала глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим.

Первым пунктом визита стало АО «Гатчинское». Члены делегации задавали много конкретных вопросов, а директор предприятия Александр Лебедев подробно рассказал об особенностях работы хозяйства, поделился секретами успеха и планами на будущее.

Белорусская делегация посетила акваферму в поселке Тяглино. Владелец фермы Антон Алексеев с большим удовольствием показал гостям предприятие аквакультуры, рассказал о производственных показателях, уделив особое место планам по развитию. В ближайшее время на территории хозяйства планируют открыть зарыбленные пруды и ресторан.

В рамках визита гости побывали в одном из ведущих молочных хозяйств Ленобласти – СПК «Кобраловский». Председатель кооператива Александр Бронштейн рассказал, как удается добиваться успехов, несмотря на климатические сложности. Гостям показали работу кормозаготовительного отряда и современную технику, которая позволяет заготавливать корма даже в короткие погодные окна. Рассказали о технологиях выращивания кормовых культур и заготовки кормов.

Главные достижения СПК «Кобраловский» – получение статуса «племенной завод» по голштинской породе скота, увеличение валового производства молока до 9713 тонн, повышение удоя на фуражную корову до 13197 кг (+335 кг к предыдущему году). «Кобраловский» – обладатель первого места в областном конкурсе качества сырого молока, второго места в номинации «Лучший злаковый сенаж» на международной выставке «Агрос». Среднемесячная зарплата в хозяйстве выросла до 122,5 тысяч рублей. Особо отмечалось активное участие в государственной программе поддержки сельского хозяйства.

Белорусским коллегам прямо на поле представили технический парк и команду специалистов хозяйства. Руководители белорусской делегации с гордостью отметили: белорусская техника составляет почти треть всего парка региона.

- Сотрудничество между Ленинградской областью и регионами Беларуси в сфере АПК – это не просто добрососедские отношения, а взаимовыгодный обмен опытом и технологиями. У нас состоялся очень продуктивный обмен мнениями и опытом. Мы договорились о поставках нашего племенного скота в Беларусь,

а также семенного биологического материала для племенной работы. Мы заинтересованы в поставках семян белорусской селекции зерновых культур, многолетних трав, – отметил Олег Малащенко.

Татьяна Можаева