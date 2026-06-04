Более 200 рабочих мест появится в Волосовском районе с новым производством

Соглашение об инвестпроекте на полях Петербургского международного экономического форума скрепили подписями губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО «Армас-Виктори» Ламбер Ирене Ирина Валбурга.

«Это не просто переработка, а производство диетических продуктов: лечебное и детское питание, супы-пюре. А из того, что остаётся, — биодобавки для кормов животных. Действительно замкнутый цикл. Волосовский район выбран правильно: экологически чистый, с хорошими полями, бонитет почв — один из самых богатых в Ленинградской области для растениеводства», — отметил губернатор Александр Дрозденко.

Запуск первой очереди комплекса полной проектной мощностью до 120 тыс. тонн готовой продукции в год запланирован на IV квартал 2026 года. Выход на полную мощность комплекса в посёлке Калитино запланирован к 2035 году.

Будет создано 200 рабочих мест. Продукция пойдёт в социальные учреждения и на животноводческие комплексы Ленобласти и Санкт-Петербурга.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области