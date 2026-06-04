Ленобласть наращивает производство молока
Новый животноводческий комплекс в Волосовском районе на 3,5 тысячи голов дойного стада обеспечит Ленинградской области свыше 40 тыс. тонн натурального молока в год.
Соглашение о строительстве молочного животноводческого комплекса в Волосовском районе подписали на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр.
«Господин Дюрр, мы с вами встречаемся уже не первый раз. Вы один из ведущих профессионалов, кто на земле реализует современные технологии в сельском хозяйстве, в том числе в животноводстве. Вас знают во всей России. Вы — уже состоявшийся бренд, но продолжаете развиваться. И вдвойне хорошо, что теперь мы будем делать это вместе — в Ленинградской области. Вы уже крупнейший производитель сырого молока в России, больше вас никто не производит. Для региона очень важно, когда приходят такие инвесторы и партнёры», — подчеркнул Александр Дрозденко.
Будущий комплекс рассчитан на содержание 3,5 тыс. фуражных коров. Предприятие разместится в Волосовском районе. Будет создано свыше 100 рабочих мест.
Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области