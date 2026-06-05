На рынке труда не хватает рабочих

Как рассказала руководитель гатчинского филиала Центра занятости населения Ленинградской области Светлана Москонен, ситуация на рынке труда стабильная: на 2389 вакансий – 206 ищущих работу, включая 151 безработного. Уровень безработицы в Гатчинском округе – 0,08 %.

В январе–мае работодателями Гатчинского округа было заявлено 2050 вакансий, а на конец мая текущий спрос на рабочую силу составил 2389 единиц. Вакансии представлены по 180 специальностям от 166 работодателей, в том числе 1452 единицы относятся к рабочим профессиям, 937 – к специальностям инженерно-технических работников и служащих.

Наибольшую потребность в кадрах испытывают следующие сферы: социальное обеспечение, государственное управление, обеспечение военной безопасности – 736 человек, обрабатывающие производства – 567, образование – 193, научная

и техническая деятельность – 176, здравоохранение – 157, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 111.

В числе самых востребованных профессий за пять месяцев 2026 года: юристы, инженеры различных специализаций, врачи различного профиля, ветеринары, медицинские сестры, педагоги, воспитатели, плотники, повара, слесари, сантехники, станочники, трактористы, фрезеровщики, швеи, электромонтеры, электрогазосварщики, работники сельского и лесного хозяйства.

Остается высоким спрос на неквалифицированных работников: подсобных рабочих, разнорабочих, дворников, уборщиков, монтеров пути.

На промышленные предприятия требуются водители автомобиля, водители погрузчика, инженеры, машинисты, наладчики станков, слесари, фрезеровщики, сварщики и другие.

В организациях по транспортировке и хранению нужны водители, диспетчеры, кладовщики, почтальоны, машинисты, дежурные по переезду.

В сельскохозяйственной отрасли требуются операторы машинного доения, трактористы, рабочие по уходу за животными, зоотехники, инженеры, агрономы, ветеринарные врачи.