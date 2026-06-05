«Там царь Кащей над златом чахнет»

Новый сказочный герой поселился в парке по сложившейся традиции ко дню рождения А.С. Пушкина. С 2022 года деревянные фигуры создают по заказу Паркового агентства Ленинградской области умельцы из мастерской «Древландия».

В 10 часов утра на поляне сказок у озера Филькино состоялась торжественная церемония открытия арт-объекта. Ему предшествовал конкурс на страничке «Паркового агентства» в VK. Десятки гатчинцев угадывали, какой герой пушкинских сказок и стихов появится на сказочной поляне в этом году. Генератором случайных чисел были выбраны три победителя из числа угадавших. Им подарили шоперы и дождевики от «Паркового агентства».

Праздник начался с детской игровой программы. Всем участником пушкинской викторины вручили памятные медали с портретом Александра Сергеевича и сладости - «золотых петушков» на палочке.

И вот наступил торжественный момент. Снять покрывало с фигуры сказочного героями доверили самым младшим участникам праздника.

Первыми увидели царя Кащея воспитанники детского сада №23, которые приехали на встречу со сказкой вместе с воспитателем и родителями.

Кащей Бессмертный из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила» в классическом облике, с хитринкой в глазах посматривал на первых посетителей поляны сказок. Детвора была в восторге. Кащея обнимали, рассматривали его корону, потирали монетки и фотографировались на память.

По русской традиции, на удачу, церемония повторилась трижды. В этот же день работу мастеров принимали и с пушкинским Кащеем знакомились детские летние площадки - подростковый клуб «Огонек» (Дом творчества «Журавушка») и центр «Созвездие» (Гатчинский дворец детского творчества).

Сотрудники Паркового агентства организовали для детей веселые игры на тему пушкинских сказок, а ребятишки из центра «Созвездие» очень выразительно прочитали стихи.

В завершение праздника мы узнали планы на будущее: в следующем году на поляне сказок появится добрый герой. Кто это будет - покажет время. А сейчас – добро пожаловать на поляну к Бессмертному!

Татьяна Можаева