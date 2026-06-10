Народная программа «Единой России» помогла укрепить социальную сферу в стране

«Единая Россия» следует принципу «государство — для человека»: он заложен в основу Народной программы, подчеркнул на пленарном заседании председатель партии Дмитрий Медведев.

«Единая Россия» старалась сделать всё, чтобы эти закономерности воплотились в жизнь даже в самых непростых условиях пандемии, беспрецедентных санкций и фактически открытой войны коллективного Запада против России. Чтобы следовать этим задачам, тем решениям, которые принимались Президентом, мы неоднократно нашу программу расширяли. В целом мы совместными усилиями обеспечили её полное соответствие национальным целям развития», — сказал он.

По его словам, партия работала в максимально широком контакте с правительством.

«Только за прошлый год наша парламентская фракция внесла в Госдуму 248 законодательных инициатив, нацеленных на реализацию Народной программы. Это важный, хороший результат. Хочу поблагодарить всех, кто этим занимался. Все виды работ были синхронизированы с правительственными программами, обеспечены финансовыми и организационными ресурсами настолько, насколько это было возможно», — подчеркнул Председатель партии.

«Единая Россия» достигла видимых результатов в развитии социальной сферы. В первую очередь, речь идёт о поддержке разных категорий граждан: семей с детьми, пожилых людей, ветеранов и участников боевых действий, инвалидов, заявил Дмитрий Медведев.

«Мы видим реальные сдвиги в социальной сфере: Единое пособие сегодня получают родители более 9 миллионов детей и свыше 120 тысяч беременных женщин. Почти 1,5 миллиона малообеспеченных граждан заключили социальный контракт. Построено более 1700 новых школ и 1600 детсадов, а также 6,5 тысяч ФАПов и поликлиник. Свыше 1 миллиона домовладений подключены к газовым сетям. Мы продлили материнский капитал до 2030 года, закрепили единый статус многодетной семьи и запустили новую семейную налоговую выплату. В сфере здравоохранения модернизировано более 3200 объектов первичного звена, а современное оборудование пришло в поликлиники рядом с домом», - прокомментировал депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Сергей Яхнюк.

Однако «Есть результат!» – это еще и взгляд в будущее. На форуме сформированы предложения в новую Народную программу.

Для молодежи: закрепить статус «молодёжная стройка» и капитально отремонтировать более 800 общежитий, создав семейные блоки.

Для поддержки героев: запуск проекта «Гектар Героя» (упрощенное выделение земли) и программы «Время мастеров» для подготовки управленцев из числа участников СВО.

Для села и АПК: продолжение программы комплексного развития сельских территорий и запуск нового направления «Земский тренер».

Для всех жителей: создание национальной цифровой платформы «Здоровье», развитие инфраструктуры ЖКХ и патриотических маршрутов, внедрение технологий искусственного интеллекта.

«Новая программа партии будет состоять из двух документов: конкретного плана работы на срок полномочий парламента и стратегического видения развития России. Работа продолжается. Впереди – выполнение новых обязательств. Как сказал Президент, смысл нашей работы в заботе о людях», - резюмировал депутат.

Отдельно Дмитрий Медведев остановился на повышении производительности труда — именно такую задачу поставил президент.

«Это лучший ответ на кадровый дефицит, который ощущает сегодня экономика. При этом безработица находится на историческом минимуме — всего 2,2%. Это один из самых низких показателей в мире. «Единая Россия» поддержала решения, позволяющие предприятиям выпускать больше продукции без увеличения штатной численности. На особом контроле партии — выполнение задач, связанных со средствами производства и автоматизацией. Нужно достигнуть показателей роботизации, которые поставил Глава государства. Для этого обеспечено льготное кредитование производителей станков и промышленных роботов», — резюмировал он.

Подводя итог обсуждению, Дмитрий Медведев отметил, задача «Единой России», Правительства и руководителей в регионах — наполнить Народную программу максимально конкретными позициями.

«Для нас важно, чтобы каждый гражданин страны увидел себя в этом документе. Только в этом случае мы добьёмся результата», — заключил председатель «Единой России».