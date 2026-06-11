Комитет госэконадзора проверил полигон в Гатчинском округе
По поручению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко комитет госэконадзора проверил сообщения о завозе отходов на закрытый полигон близ деревни Ивановка Гатчинского округа.
Рубрики: Экология
Фактов размещения твёрдых коммунальных отходов не выявлено. На старый полигон доставляют грунт для рекультивации
«4 и 8 июня специалисты Экомилиции провели патрулирование территории вблизи деревни Ивановка Новосветского территориального управления. Случаев завоза ТКО не установлено. Объект находится под федеральным экологическим надзором, сейчас идёт его рекультивация. Территория постоянно контролируется Эконадзором», — прокомментировала председатель комитета госэконадзора Ленобласти Рамила Агаева.
В случае выявления нарушений на данной территории, информация будет незамедлительно отправлена в Росприроднадзор.
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