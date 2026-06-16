Штаб по борьбе с борщевиком подвёл промежуточные итоги

С начала обработок муниципалитеты Ленобласти очистили от борщевика уже 3 311 гектаров. Больше всего — в Лужском (1189 га), Волосовском (602 га) районах и Гатчинском округе (505 га). Всего по субсидиям запланировано обработать 6,2 тыс. га в 111 поселениях, на что выделено 49,6 млн рублей.

Дорожные службы обработали 466 участков вдоль региональных трасс общей площадью 1 172 га.

Энергетики отчитались о 10,8 га под линиями электропередач. По 42 объектам определены организации-обработчики.

Лесной фонд: обработано почти 1 га в Бокситогорском и Всеволожском районах.

Водоканал очистил 26 га в зонах водоснабжения и водоотведения. Всего запланирована обработка 80 объектов холодного водоснабжения и водоотведения общей площадью 214,7 га.

В работе 207 объектов газоснабжения: идёт определение обработчиков и сроков начала работ.

На сайте комитета по АПК размещён список поселений, ведущих работы по уничтожению борщевика в 2026 году. Граждане могут сверить территории и в случае отсутствия обнаруженных ими участков обратиться в администрации муниципалитетов для включения в программу.