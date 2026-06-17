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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 18 июня

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 18 июня 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

18.06.2026 с 10:00 до 22:00

Таицкое ТУ:

п. Тайцы,

д. Старицы,

д. Большая Ивановка.

 

18.06.2026 с 08:00 до 00:00 2 раза на 30 минут

Таицкое ТУ:

д. Старицы.

 

18.06.2026 с 10:00 до 18:00

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет. д.43, 12А, 4А к.1, администрация, котельная.

 

18.06.2026 с 09:30 до 18:00

Большеколпанское ТУ:

д. Большие Колпаны (промзона).

 

18.06.2026 с 09:30 до 18:00

Рождественское ТУ:

д. Грязно.