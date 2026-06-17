Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 18 июня
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 18 июня 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
18.06.2026 с 10:00 до 22:00
Таицкое ТУ:
п. Тайцы,
д. Старицы,
д. Большая Ивановка.
18.06.2026 с 08:00 до 00:00 2 раза на 30 минут
Таицкое ТУ:
д. Старицы.
18.06.2026 с 10:00 до 18:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет. д.43, 12А, 4А к.1, администрация, котельная.
18.06.2026 с 09:30 до 18:00
Большеколпанское ТУ:
д. Большие Колпаны (промзона).
18.06.2026 с 09:30 до 18:00
Рождественское ТУ:
д. Грязно.
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