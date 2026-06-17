Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 18 июня

В большом зале Музея города Гатчины открылась персональная выставка гатчинской художницы Ольги Кадушкиной «Трава у дома». 8 июня в музее состоялась творческая встреча с автором, на которой можно было не только полюбоваться необычной живописью, выполненной в разных жанрах и техниках, но и узнать секреты мастерства и источники вдохновения художницы.