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21 и 22 июня в Гатчине на Пушкинском шоссе - укладка асфальта

В воскресенье и понедельник, 21 и 22 июня, в Гатчине на Пушкинском шоссе будут проводиться работы по укладке дорожного покрытия. В связи с этим поочередно будут закрываться полосы движения.

Рубрики:  Дороги

В связи с ограничениями движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

- автобусы, следующие по Пушкинскому шоссе, будут перенаправлены на Ленинградское шоссе — движение будет осуществляться согласно прикрепленным схемам маршрутов.

- маршрут № 21 будет следовать в объезд перекрытого участка по следующей схеме:

  • по направлению следования: проспект 25 Октября → Ленинградское шоссе → улица Чехова → ТРК;
  • в обратном направлении — по тому же маршруту.

Автомобилистам следует:

- заранее планировать маршруты поездок с учётом изменений;

- следить за временными дорожными знаками и указателями;

- по возможности выбирать альтернативные пути проезда, чтобы снизить нагрузку на прилегающие дороги.

 