21 и 22 июня в Гатчине на Пушкинском шоссе - укладка асфальта
В воскресенье и понедельник, 21 и 22 июня, в Гатчине на Пушкинском шоссе будут проводиться работы по укладке дорожного покрытия. В связи с этим поочередно будут закрываться полосы движения.
Рубрики: Дороги
В связи с ограничениями движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:
- автобусы, следующие по Пушкинскому шоссе, будут перенаправлены на Ленинградское шоссе — движение будет осуществляться согласно прикрепленным схемам маршрутов.
- маршрут № 21 будет следовать в объезд перекрытого участка по следующей схеме:
- по направлению следования: проспект 25 Октября → Ленинградское шоссе → улица Чехова → ТРК;
- в обратном направлении — по тому же маршруту.
Автомобилистам следует:
- заранее планировать маршруты поездок с учётом изменений;
- следить за временными дорожными знаками и указателями;
- по возможности выбирать альтернативные пути проезда, чтобы снизить нагрузку на прилегающие дороги.
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