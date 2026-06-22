Ремонт Пушкинского шоссе в Гатчине – на финишной прямой
В Гатчине идет ремонт участка дороги Красное Село – Гатчина – Павловск.
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Сейчас подрядчик завершил укладку верхнего слоя асфальта. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Здесь осталось завершить установку дорожных знаков, установить барьерное ограждение и нанести разметку.
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