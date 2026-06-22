Семья Ибадовых из Гатчины – призёр регионального этапа Всероссийского фестиваля финансовой грамотности

«Благополучие семьи – залог благополучия всей страны» – так звучит девиз фестиваля, который организует Финансовый университет при правительстве РФ в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения. В числе главных партнеров – Минфин России. Суть мероприятия заключается не только в чествовании семей, наиболее подкованных в вопросах сохранения и накопления средств, но и в привлечении внимания к этим вопросам как молодого, так и старшего поколений.

Ежегодно конкурс проходит в три этапа. К первому из них, муниципальному, Гатчинский округ присоединился 10 июня. Тогда в стенах Гатчинской школы № 5 встретились 12 семей (по два-четыре человека от каждой). Три из них набрали максимальное количество баллов. После дополнительных заданий выявился победитель: семья Галины и Марии Ибадовых. Галина Ибадова возглавляет Большеколпанскую школу, преподает, помимо истории и обществознания, финансовую грамотность в рамках внеучебной деятельности. Её дочь Мария – выпускница Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ. После победы Ибадовы рассказали, что в конкурсе участвовала впервые:

– Ранее мы не соревновались в каких-либо конкурсах на финансовую тематику. Тем не менее, комитет образования Гатчинского округа предложил нам присоединиться к фестивалю, и мы с интересом согласились: узнавать новое и непривычное всегда полезно. Хотелось показать хороший результат, так что мы, конечно, повторяли основы финграмотности, но сразу первое место было даже немного неожиданным, – рассказала Галина Ибадова.

На региональный этап фестиваля финансовой грамотности семья Ибадовых отправилась уже 20 июня. В Финансовом университете в Санкт-Петербурге собралось около 40 команд; им, как и в других регионах страны, было предложено пять активностей: лекция, деловая игра, банк слов, симулятор и квиз. На интерактивной лекции гости фестиваля освежили знания об инструментах инвестирования и сбережения средств. Далее семьи решали задания в соответствии с индивидуальными маршрутными листами, на каждой станции соревновалось по четыре-пять команд.

Тематика III фестиваля практически полностью была посвящена инвестированию. Самым объемным и высоко оцениваемым заданием оказался инвестиционный симулятор «Собери портфель»: здесь семьям предстояло грамотно вложить виртуальные 10 млн рублей в акции, облигации и др., проведя правильные подсчеты расходов и доходов. Деловая игра «Семейный инвесткомитет» так же проверила знания участников о таких способах накопления средств, как, например, акции и ПДС (Программа долгосрочных сбережений). Механизму проведения IPO (первичное публичное размещение акций на фондовом рынке) был посвящен и квиз «Путь инвестора: что такое IPO». В языковой игре «Банк слов» соревнующимся предстояло дополнить различными финансовыми терминами 20 фраз.

В общей сложности на площадке фестиваля семьи провели более четырех часов. Все команды получили памятные призы от организаторов, а на подведении итогов прозвучали фамилии не только победителей и призеров двух регионов (Санкт-Петербурга и Ленобласти), но и тех, кто, по мнению организаторов, особенно отличился во время прохождения конкурсных испытаний. Так, например, были награждены самая перспективная, самая спортивная семьи и др. Победители регионов-участников (их в этом году 31) встретятся в сентябре 2026 года на заключительном этапе конкурса в Москве.

Представлявшие Гатчинский округ Галина и Мария Ибадовы забрали «бронзу» среди участников Ленобласти с 82 баллами из 88 возможных. Мама и дочь рассказали, какой опыт им удалось получить во время подготовки к конкурсу и прохождения испытаний:

– Удалось погрузиться в мир финансов, узнать много нового – того, что, я считаю, полезно знать каждому. Для меня это очень интересный опыт не только как для руководителя, но и как для личности. Думаю, что смогу применить его в жизни. Кроме того, было здорово почувствовать себя именно семейной командой, когда всё зависит не только от тебя, но и от твоих близких. Это возможность провести время вместе, ощутить единение, идти к общей цели и добиваться результата – поделилась впечатлениями Галина Ибадова.

– Я, хоть и училась в школе на одни пятерки, в душе всё-таки гуманитарий, к тому же в университете предметов, связанных с финансовой грамотностью, у меня было минимальное количество. Поэтому мне, конечно, было тяжеловато в короткий срок разобраться с множеством инструментов инвестирования, механизмом накопления пенсии и прочим. Но я считаю, что, на самом деле, в большинстве случаев это те знания, которые не просто могут пригодиться, а даже необходимы в повседневной жизни человека. А что касается семейности фестиваля – это, на мой взгляд, отличная возможность научиться еще лучше слушать, слышать и поддерживать друг друга – добавила Мария.

По словам призеров, задания III Всероссийского фестиваля сбережений и инвестиций оказались ощутимо сложнее в сравнении с примерами прошлых лет. Однако семья Ибадовых готова побороться за победу в следующем году и отправиться уже на федеральный уровень. Организаторы же подчеркивают, что с каждым годом стремятся приобщить к финансовой культуре как можно больше семей из различных регионов нашей страны.

Андрей Соколов