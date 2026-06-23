85 лет назад началась Великая Отечественная война

Великая Отечественная война, начавшаяся 85 лет назад, опалила яростным огнем каждый уголок нашей огромной страны – не только кровопролитными боями, но и ужасами концлагерей, и голодными днями изнурительного труда в тылу. Победа была оплачена миллионами жизней, невероятным напряжением сил и страданиями.

За 85 лет сменились поколения, выросли города и затянулись раны. Но 22 июня 1941 года навсегда разделило историю страны на «до» и «после», и каждый год в этот день мы приходим на воинские мемориалы и склоняем головы перед памятью павших.

Торжественно-траурный митинг на воинском кладбище на ул. Солодухина собрал разные поколения гатчинцев. К участникам мероприятия обратились руководители Гатчинского округа Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО по Гатчинскому округу Игорь Петрушенко, председатель комитета офицеров запаса, член Гатчинского морского собрания Виктор Иванов.

В митинге приняла участие депутат Государственной Думы РФ Елена Драпеко. В своем выступлении она подчеркнула значение памяти, которая передается из поколения в поколение:

- Наша память в наших песнях, в наших книгах, в наших фильмах. Нет горя горше, чем прощаться с близкими. 22 июня – это день, когда мы вспоминаем наших близких, тех, кому пришлось в сорок первом сделать выбор: за спиной – Родина, а впереди – смерть. И твоя жизнь – то, что отделяет Родину от смерти. И они сделали свой выбор. Наши деды и прадеды – они заслонили собой нас, тех, кто пришёл после них. Мы – поколения, родившиеся после войны, и сегодня уже мы рассказываем нашим детям и внукам о том страшном выборе и той гордости, которую мы испытываем, вспоминая предков и их подвиг. Нет крепче памяти, чем память крови, и пока мы помним, мы непобедимы.

Участники митинга вместе со всей страной ровно в 12:15 почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания. Клирик Павловского кафедрального собора иерей Игорь Масликов отслужил траурную литию по погибшим на поле брани, от ран и глада скончавшимся, и снова живые цветы легли к подножию воинского мемориала и Вечному огню. Наша сила – в памяти. Наша сила – в справедливости. Наша сила – в единстве…

Андрей Соколов